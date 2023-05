Elite do vôlei de praia inicia disputas no Parque das Nações

Cortes financeiros devido ao caso Wallace não afetam o evento, diz FVMS

A quarta etapa do Top 12 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia começa hoje (12), a partir das 9h, em arena montada no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. Este torneio é o principal da modalidade no país e ocorre paralelamente ao torneio Aberto – espécie de competição intermediária.

O Top 12 reúne as duplas mais bem ranqueadas no ranking da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei de Praia) e os times campeões do torneio Aberto, da última etapa. As finais estão previstas para a manhã de domingo (14).

No feminino, a torcida local tem um nome forte, com chance de subir ao pódio. Em boa fase, Victoria Lopes joga ao lado da sergipana Tainá e chega como uma das favoritas. A equipe da atleta, nascida em Ivinhema, coleciona pódios nacionais e, este ano, obteve medalhas de bronze e prata, em torneios Challenge do Circuito Mundial.

Pelo masculino, Mato Grosso do Sul conta com dois destaques com vagas garantidas no Top 12. O campo- -grandense Saymon, ao lado de Vinicius (SE), tentará surpreender a concorrência, para fazer a festa de familiares e amigos. Filiado à federação estadual, Arthur Mariano também se sente em casa, e joga com Adrielson (PR). No ano passado, o paulista, radicado em Três Lagoas, foi medalha de bronze em etapa campo-grandense.

Segundo o dirigente da FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul), as chuvas não prejudicaram o andamento das competições, iniciadas na semana passada. À reportagem de O Estado, José Eduardo da Mota argumenta que a drenagem da quadra suportou a quantidade de água.

No mês passado, em Saquarema (RJ), os campeões foram Duda/Ana Patrícia, e André/George. Após a etapa sul-mato-grossense, o Circuito Brasileiro será disputado em Cuiabá (MT), entre 21 e 25 de junho.

Decisão do COB não impacta etapa

O dirigente local também foi questionado se as sanções, por causa do Wallace, afetaram na questão de recursos para esta etapa. No começo do mês, o Comitê de Ética do COB (Comitê Olímpico Brasileiro), determinou, entre outras medidas, que a CBV fosse desligada do sistema do comitê, por seis meses. Isso a impede de receber repasses financeiros, inclusive das loterias.

“As despesas da etapa já estavam orçadas e autorizadas, antes da decisão do COB”, respondeu brevemente José Eduardo da Mota, anteontem.

Para os eventos em Campo Grande – além do Top 12 e do Aberto, a cidade recebeu a etapa nacional sub-19, encerrada no começo desta semana. A FVMS conta com apoio do governo estadual, no valor de R$ 449 mil.

O comitê decidiu enviar Divulgação/IBA ofício ao governo federal e ao Banco do Brasil, que patrocina as seleções da modalidade, para que seja cancelado “todo relacionamento patrimonial ou não patrimonial que as entidades privadas possuam com a CBV e que tenha por pressuposto a participação da entidade no sistema olímpico”.

O COB vai garantir que as equipes nacionais de vôlei estejam presentes no Pan-Americano em Santiago e nos torneios pré-olímpicos, que serão realizados neste ano.

