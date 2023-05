Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sextou com promessas de grana e tô vendo aqui que dinheiro será prioridade absoluta para os arianjos e arianjas. Sol, Mercúrio e Urano fecham parceria na sua Casa da Fortuna e revelam que as suas atenções vão mesmo se voltar para o dindim. Há chance de faturar dobrado se souber tirar bom proveito da sua força de trabalho e dos seus talentos, só não convém agir por impulso e arriscar o que possui a partir da tarde: quanto mais alta for a ambição, maior pode ser o tombo, viu bebê? Por outro lado, hoje o clima esquenta na paixão e momentos especiais devem rolar tanto pra quem tem um love quanto pra quem procura o seu. Descontração, boa lábia e sensualidade serão os segredos para ganhar o crush.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Vários astros seguem rolezando no seu signo e fecham parceria nesta sexta, só que eles também formam oposição com a Lua Cheia e recomendam a agir com mais diplomacia e tolerância. Antes de teimar, provocar ou discutir com as pessoas, convém se colocar no lugar dos outros, bebê! Procure ter mais empatia e jogo de cintura com quem convive e trabalha, principalmente no período da tarde. Uma pitada extra de boa vontade e conciliação pode acabar com tretinhas ou tretonas, trazendo mais harmonia em suas relações, inclusive com o love. Se está a fim de alguém e quer um envolvimento mais sério, controle seu ciúme e não pressione o crush: você terá mais sucesso se deixar as coisas fluírem naturalmente.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Querendo que as horas passem voando para curtir logo o fds, minha consagrada? Errada não tá, mas os deveres vão se impor e não vai dar pra fugir do trabalho. Só convém se equilibrar e ficar esperta para não exigir demais do seu corpo: cuide do seu bem-estar e procure observar as reações do seu organismo. Se sentir que precisa de descanso, faça umas pausas para um respiro e não se sobrecarregue ou a saúde pode pagar o pato. Já no amor o astral tá bem diferente e a sexta promete ser gloriosa, seja para quem tem uma relação firme, seja para quem busca sua alma gêmea. Júpiter e Vênus deixam seu charme arrasane e você tem tudo para encantar o crush, ainda mais em agitos e badadinhas com a turma.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Tá esperando notícia boa, caranguejinha? Então prepara porque hoje tem! Além de visitar seu paraíso astral, a Lua migra para a fase Cheia e deixa sua sorte e seu carisma nas alturas. Você vai atrair contatinhos com a maior facilidade e pode faturar uma grana inesperada. Só não convém misturar assuntos de dinheiro com amizades, pois não vai dar liga. Se alguém vier com papo de emprestar grana, nome ou cartão, talvez seja melhor desconversar e não se comprometer. As paqueras estarão animadíssimas, mas desencontros e imprevistos podem rolar à noite. Se já se amarrou, o romance deve ficar do jeitinho que você gosta, repleto de cumplicidade, e os momentos íntimos mais calientes serão a cereja do bolo.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Sextou e você quer um dia suave na nave, meu cristalzinho? Quem não, né? Só que pra chegar lá convém adotar algumas estratégias, pois vejo nuvenzinhas mais densas se armando no plano astral. Assuntos financeiros, problemas em casa e coisas que se arrastam podem atrapalhar sua concentração no serviço e exigir uma postura mais firme e determinada da sua parte. Não faça drama e procure resolver tudo com objetividade para se livrar logo dos abacaxis sem perder o pique e a paciência. Em compensação, pode esperar um céu de brigadeiro e grandes promessas no lado amoroso. Vênus e Júpiter deixam sua seducência um arraso e garantem que você vai mandar muito bem na paquera e no romance – multiplica, Senhor!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O cenário astral fica tranquilo e favorável pela manhã e você vai mandar muito bem em seus contatos, virginiangel! Aproveite para divulgar seus serviços, trocar ideias e vender seu peixe, pois terá excelente retorno em suas investidas e pode sair no lucro. O período também será indicado para pegar firme nos estudos, falar com quem precisa e resolver qualquer probleminha. Mas aja rápido porque o clima vira à tarde, seu humor vai oscilar e picuinhas podem rolar. Tenha paciência ao lidar com imprevistos, contrariedades e não desconte a sua irritação nos outros, tampouco no mozão. Altos e baixos marcam a relação a dois, já os contatinhos devem surpreender e um crush envolvente pode te impressionar.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Se dependesse apenas da Lua Cheia, hoje você poderia tirar a barriga da miséria em matéria de grana, bebê! Só que tretinhas acontecem no céu com eclipse e as coisas talvez não sejam assim tão fáceis. Será preciso agir com mais prudência e determinação para ver a cor do dinheiro e convém ficar longe de pessoas e situações que não inspiram tanta confiança: gente espertalhona, agiotas e negócios envoltos em segredos podem ser ciladas. Ainda bem que nada disso ameaça a sua felicidade na paixão e um crush na medida dos seus sonhos pode entrar no seu radar: vai nessa que a conquista pode ser gloriosa! Se tem um mozão, sorte dos dois que vão curtir um período delicinha e repleto de sintonia na união.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua brilha toda linda e poderosa no seu signo e hoje muda para a fase Cheia, sinal de que seu magnetismo escorpiano estará no topo e você pode consolidar conquistas importantes se explorar suas qualidades. Vai com força, foco e fé atrás dos seus interesses, mas dobre a cautela a partir da tarde e procure ter mais jogo de cintura. Os astros ligam o alerta de treta e avisam que aborrecimentos não estão descartados em suas relações, seja no trabalho ou na vida pessoal. Convém manter a cabeça fria, guardar o ferrãozinho e se mostrar mais flexível para contornar tensões e atritos. O amor também fica à mercê de instabilidades, mas com paciência e diálogo, tudo deve se ajeitar com o love ou o crush.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Chegou a hora de você se valer do otimismo e da positividade que herdou do seu signo, meu docinho de pitanga! O eclipse lunar no seu inferno astral pode te deixar com cismas e alimentar pensamentos negativos, coisas que não combinam nadinha com a sua natureza – xô pessimismo! Cuide com mais carinho da saúde, diminua o estresse e foque nos assuntos práticos que precisa organizar, assim vai passar essa fase sem maiores zicas. A boa notícia de hoje é que Vênus troca vibes maravilindas com Júpiter e garante conquistas e alegrias nos assuntos do coração. Envolvimento recente tem tudo para evoluir e você pode dar um passo mais sério com o crush. Tudo azul com o love: o romance tá blindado e protegido.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O fds chegando e você como está, minha consagrada? Com mil planos! Se depender da Lua Cheia, seus objetivos, sonhos e projetos ganham impulso e não faltará garra para ir atrás do que deseja realizar. Hoje o seu carisma fica em evidência e vai ser fácil atrair novas amizades, mas bagacinhas podem surgir ao longo do dia, afetar suas relações pessoais, profissionais e zerar a sua paciência. Procure ser mais maleável e evite acirrar divergências com quem age ou pensa diferente de você. Instabilidades também vão rondar o romance, mas com jeitinho e compreensão, tudo melhora com o mozão. Já quem tá na solteirice pode se deparar com ótimas surpresas na pista e tudo indica que vai dar match com colega.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Hoje tem movimento intenso entre as estrelas e as vibes devem influenciar diretamente seus interesses de trabalho, bebê! Suas competências estarão em alta na carreira e seus talentos serão mais notados no serviço. Ações e iniciativas mais arrojadas podem trazer mais prestígio e fazer você subir no conceito da chefia, mas a concorrência não é pequena e rivalidades tendem a estressar. Faça a sua parte sem entrar em disputas e não deixe os cuidados com a saúde em segundo plano. Mas se há risco de aborrecimento em alguns setores, as relações pessoais e amorosas estão protegidas e vão receber sinal verde de Vênus e Júpiter. Seu charme fica no modo turbo e o crush pode cair de amores no primeiro beijo.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Sextou com novidades da Lua, que hoje muda para a fase Cheia e forma um eclipse, mexendo bastante com a sua energia física, mental e espiritual. Reserve um tempo para meditar e investir em seu equilíbrio interior, assim vai se fortalecer e conseguirá lidar melhor com perrenguinhos que podem surgir, sobretudo a partir da tarde. Procure ter mais clareza ao se expressar e dobre a cautela com mal-entendidos, pois há risco de se estranhar com pessoas do seu convívio. Você vai defender suas crenças e seus princípios, mas evite discussões e bate bocas. Tá sozinha, peixinha? Reencontro com alguém pode te balançar! No romance, é hora de falar o que sente e deseja, mas também de ouvir e valorizar seu love.