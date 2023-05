Manter Selic no mesmo patamar inibe crescimento econômico, diz economista

Copom manteve juros em 13,75% pela sexta vez seguida

Mesmo com o Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) mantendo a taxa Selic em 13,75% pela sexta vez seguida, a economia pode continuar com poucos investimentos. O índice foi decidido na quarta- -feira (3), durante a terceira reunião do ano.

“Houve uma decisão sobre os juros no Brasil e também nos EUA. No Brasil, a taxa foi mantida em 13,75%, o que já era esperado para o mercado. Enquanto nos EUA, é esperado que os juros possam aumentar em 0,25 p.p. Considerando este cenário, o custo do dinheiro no Brasil deve continuar muito alto, inibindo, assim, o crescimento econômico”, pontuou o economista e advogado Dax Goulart.

Ainda de acordo com o profissional, a taxa continua não sendo atraente para quem pretende investir.

“A manutenção da Selic no mesmo patamar era esperada e a expectativa era que ela ficasse em 12,75% em 2023 ou um pouco mais baixa. Porém, ainda é considerada muito alta.

Sendo assim, acaba se transformando em um ambiente de juros elevados e inflação alta, não é atraente para ninguém adquirir empréstimos ou financiamentos e muito menos realizar gastos que não são essenciais.

As empresas e as famílias não querem se endividar ainda mais, com a taxa Selic tão alta”, ressaltou. No comunicado que foi divulgado após a decisão final, o Copom pediu paciência com a política monetária. “O Comitê avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária. O Copom enfatiza que, apesar de ser um cenário menos provável, não hesita em retomar o ciclo de ajuste, caso o processo de desinflação não transcorra como esperado”.

Críticas

Desde o mês de janeiro, o presidente Lula tem criticado a Selic. Em seu posicionamento mais recente, que ocorreu no dia 1° de maio, ele culpou o índice pelo desemprego e como responsável por não conseguir controlar a inflação no Brasil.

Além disso, Lula acredita que não existe explicação para uma taxa de juros que considera alta e que impede o crescimento. No entanto, o Banco Central já havia sinalizado que não havia previsão de afrouxamento da política monetária, já que o arcabouço fiscal ainda não foi apresentado.

Desde 2021, o Banco Central possui autonomia operacional para definir a política monetária, que tem como objetivo controlar a inflação do país.

Selic

A taxa de juros Selic tem como intuito controlar os preços na economia, ou seja, controlar a inflação. Esse é um dos três pilares da estabilidade econômica brasileira. No Brasil, o principal indicador de inflação é o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que é divulgado mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Neste ano, a meta de inflação ficou fixada em 3,25% e será considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Já a meta de inflação de 2024 é de 3% e será considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%.

