Campo Grande negocia US$ 48 milhões em comércio com países da Rota

Campo Grande negociou US$ 48,185 milhões no primeiro trimestre do ano, cerca de 19% do movimento total da Capital, com o comércio exterior com os países da Rila (Rota de Integração Latino-Americana) que segue em franca expansão. A Capital de Mato Grosso do Sul demonstra um grande potencial comercial, bem como de serviços e turismo que a integração com esses países está proporcionando.

Entre os países da Rota, estão Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai. Já em relação ao comércio exterior com os demais países do mundo, Campo Grande iniciou o ano de 2023 com um crescimento nas trocas comerciais. O saldo comercial ficou positivo, em US$ 13,1 milhões.

A Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio) estima que a variação do PIB (Produto Interno Bruto) chegue 2,5% no ano de 2023. Como comparação, a média projetada no boletim Focus do Banco Central, que foi divulgada no dia 2, mostra que houve um crescimento de 1,0%, em âmbito nacional.

De acordo com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, a Capital oferta serviços necessários para o movimento da Rila. “Estamos falando em Rota Bioceânica, em rotas de integração latino-americanas, estamos falando do desenvolvimento, tudo isso chega com as novas possibilidades comerciais que essas rotas vão trazer para a Capital”.

Para o titular da Sidagro, Adelaido Vila, Campo Grande será a Capital brasileira mais próxima de Antofagasta (Chile) com a conclusão da ponte sobre o rio Paraguai em Porto Murtinho e também a maior cidade da chamada “Rota Bioceânica”, corredor rodoviário que irá ligar o Brasil ao Pacífico.

Comércio exterior

No mês de março, as exportações somaram US$ 47,7 milhões (+11,27%), enquanto as importações atingiram US$ 34,6 milhões (-24,05%). Contudo, vale mencionar que as importações registraram movimento atípico no ano passado devido ao conflito Rússia-Ucrânia, o que levou a compras maciças de fertilizantes, algo que não vem ocorrendo neste ano, com a estabilização do mercado. A corrente de comércio, no mês, atingiu US$ 82,323 milhões.

Já os principais produtos exportados pela Capital no mês de março foram a carne e miudezas comestíveis, sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens e resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; alimentos preparados para animais.

Em relação aos principais produtos importados estão adubos (fertilizantes), vestuário e seus acessórios, de malha, reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos, instrumentos mecânicos e suas partes.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

