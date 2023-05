Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua segue no lado oposto do seu Horóscopo e dá sinal verde para suas parcerias e alianças, seja na vida pessoal ou profissional. O dia é oportuno para fechar acordos, contratos e cuidar de assuntos que dependem de conciliação, inclusive na Justiça e pequenas causas. Ideia de sociedade com alguém de confiança deve evoluir e um projeto lucrativo pode tomar forma, mas o clima muda ao anoitecer. Vibes tensas vão rondar a paixão e quem se prender ao passado pode sabotar sua própria felicidade. A dica é escapar da sofrência por quem não te merece e dar uma chance para um novo amor: ele pode chegar pra ficar! No romance, bora lá esquecer de uma vez velhas mágoas para se entender melhor com o xodó.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Sua energia física e mental continua no modo turbo hoje e não vai faltar disposição para dar conta der tudo o que planeja fazer, especialmente no trabalho. Você vai esbanjar vitalidade ao longo do dia e pode alcançar vitórias importantes com a sua dedicação. Mas será preciso ligar o radarzinho no final da tarde, quando Lua e Marte trocam farpas e deixam o astral bem nervosinho nas relações pessoais. Perrengues podem tumultuar o meio de campo com quem convive e afetar até a harmonia com o mozão. Numa dessa, a dica é controlar a sinceridade e ser mais tolerante para não experimentar torta de climão. Se está na pista, tenha calma, bebê! Forçar a barra para se aproximar do crush pode dar ruim, viu?

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua segue o rolê em seu paraíso astral e acentua os seus talentos naturais, abrindo os caminhos para você brilhar no trabalho e encher a carteira de grana. Pode bolar ideias lucrativas e começar algo promissor, mas aproveite intensamente as good vibes para ir atrás dos seus interesses pela manhã e à tarde porque o clima dá uma guinada à notinha. Nem tudo pode sair do jeitinho que imagina e os astros alertam que as instabilidades serão maiores no lado financeiro e amoroso. Segure a vontade de gastar e evite criar expectativas altas demais na paquera. Seu charme está turbinado, mas desencontros podem rolar e atrapalhar a conquista. Ciúme será o principal inimigo do romance, então, pegue leve!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Hoje não vai faltar boa vontade para cuidar do seu cantinho e o período é ideal para pegar firme na faxina, fazer arrumações e deixar tudo mais bonito e organizado à sua volta. Sua casa vai ficar mais arejada e acolhedora, sem falar que dar uma geral renova as energias e atrai mais positividade. O trabalho deve fluir bem ao longo do dia e quem tem uma atividade autônoma pode receber uma mãozinha, inclusive de parentes e pessoas próximas. Já à noite, nuvens escuras vão pairar no astral e seu temperamento fica mais esquentadinho, portanto, maneire nas reações para não provocar atritos com a família ou o love. Paquera com alguém que conhece pode esbarrar em desafios – seja mais paciente, bebê!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Simpatia, gentileza e papo esperto: eis a receita do seu sucesso, leãozinho! Hoje você vai mandar muito bem em suas relações pessoais e profissionais, além de ter mais chance de faturar. Com seu dom para convencer tinindo, pode sair no lucro em atividades que exigem conversa, pechincha e negociação. Quem lida com telemarketing, compras, vendas, entregas, transportes e serviços por aplicativos pode ganhar mais dinheiro. Aproveite para agilizar seus contatos, divulgar seus interesses ou mesmo resolver algum pepino, mas não espere a mesma molezinha ao entardecer. O tempo fecha e desavenças podem vir à tona, inclusive na paixão. Tenha mais diplomacia e não deixe nenhum mal-entendido no ar, valeu?

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Os interesses materiais continuam no centro das atenções e você tem mais é que aproveitar as vibes da Lua na Casa da Fortuna para incrementar seus ganhos. O momento é ideal para lucrar com suas ideias e iniciativas, mas dobre a cautela com a grana do meio da tarde em diante e pense bem antes de emprestar nome, dinheiro ou cartão. Pessoa que se diz amiga pode vir com conversa pra boi dormir ou até passar a perna – aí não, né? Os assuntos do coração também vão inspirar cuidados e não convém confiar demais nas primeiras impressões, já que há risco de tirar conclusões precipitadas e depois se frustrar. Na união, convém dar um breque no sentimento de posse e na vontade de mandar, viu meu cristalzinho?

Libra (de 23/9 a 22/10)

Querendo notícia boa, lindeza? Aqui tem e quem traz é a Lua, que segue no seu signo, levantando seu ânimo, seu carisma e o seu astral. Suas qualidades ficam em evidência e serão seus grandes trunfos para progredir profissionalmente, mas você pode sentir o peso das responsabilidades sobre seus ombros, sobretudo no final da tarde. Evite assumir encargos que não são seus e procure não se estressar demais: além do cansaço, há risco de enfrentar tretinhas com quem se relaciona. Se está na solteirice, pode chamar atenção de um crush sedutor e interessante, mas não descarte obstáculos à noite. No romance, talvez você e o mozão precisem lidar melhor com as diferenças – conversem e aparem as arestas!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Sua capacidade de concentração se fortalece e você fará o serviço render, bebê! Pode ter um dia bem produtivo se focar nas tarefas em andamento e não perder tempo com outras coisas. Já à tarde, vale dar uma pausa e cuidar com mais atenção do seu bem-estar físico e emocional, pois a saúde pode precisar de uma dose extra de carinho. Procure se desligar das preocupações e não esquente tanto a cabeça com os contratempos. Chateações podem rolar na paquera e não convém apostar todas as fichas num lance incerto que ainda não decolou. A relação a dois vai pedir mais estímulo e você pode fazer a sua parte para espantar a apatia: puxe assunto com o love, mostre afeto e não deixe a indiferença se instalar.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Quer dar um show de bola no trabalho, Sagita? Aproveite que a Lua vai jogar no seu time na maior parte do dia e promete uma quarta-feira top para você firmar bons acordos e alianças. Hoje a sensação de gratidão, esperança e fé no futuro tende a aumentar, o que vai te dar ainda mais gás e disposição para ir atrás dos seus interesses. Explore seus dons criativos, troque ideias e experiências, assim vai se sentir mais confiante para realizar o que deseja. Pode encontrar boas soluções ao conversar com colegas, amigos e o mozão. Aliás, é bem capaz de receber conselhos valiosos, portanto, se liga! Só não baixe a guarda ao anoitecer, quando tretas e conflitos podem rolar e atrapalhar até a paixão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Forca, foco e fé, cabrinha! Você contará com suas principais qualidades para sobressair no que faz e deve se empenhar bastante em prol dos seus interesses. Pode sentir que oportunidades se abrem na sua vida e as coisas estão fluindo melhor agora, ainda mais no lado profissional. As chances de sucesso e reconhecimento serão mais nítidas até o meio da tarde e a chefia estará de olho nas suas competências. Bom período para falar sobre comissão, bônus ou benefício, mas depois convém ficar esperta. Tensões vão rondar suas relações pessoais e amorosas e a recomendação é medir as palavras para não atrair ou provocar brigas. Tenha mais tato e jogo de cintura pra não se estranhar com o crush ou o mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

As estrelas despejam boas energias para o seu lado e você pode ter notícias animadoras sobre emprego ou outro assunto que envolva trabalho. Gratas surpresas e mudanças positivas devem marcar presença ao longo do dia e seu astral vai ficar nas alturas. Pena que nem tudo pode correr assim tão bem do finalzinho da tarde em diante. A Lua arranja encrenca com Marte e traz vibes tensas para os seus contatos e relacionamentos, apontando risco de zicas e conflitos. Controle os ímpetos e evite ir com muita sede ao pote na paquera, pois pode se decepcionar – nem tudo o que reluz é ouro, bebê! O romance também fica à mercê de desafios e será preciso um pouco mais de boa vontade para se entender com o love.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A intuição pisciana vem do berço e hoje seus instintos ficam ainda mais apurados: você vai pescar as coisas no ar, fácil, fácil, meu cristalzinho! Aproveite a sua poderosa percepção para guiar seus passos ao tomar decisões no trabalho, na vida pessoal e principalmente ao lidar com dinheiro. Há possibilidade de renegociar dívida, quitar pendências e até receber um recurso inesperado. Mas convém agir rápido porque o clima dá uma guinada ao longo da tarde e o risco de perder o controle é real e oficial. Fuja das tentações nas vitrines, veja bem em quem vai confiar e tenha muita cautela para não entrar em situações enroladas, sobretudo na paixão, pois o desejo pode falar mais alto do que a razão.

