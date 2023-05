Com tornozeleira, ex-candidato Magno de Souza deixa presídio

Após decisão proferida pelo desembargador Nino Toldo, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que determinou a soltura do ex-candidato a governador de Mato Grosso do Sul, Magno Souza, ele recebeu, no final da tarde de ontem (2), a tornozeleira eletrônica e foi colocado em liberdade.

De acordo com as informações, repassadas pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), Magno recebeu a tornozeleira ainda na tarde de ontem (2). Agora em liberdade, ele será monitorado e deverá prestar contas mensalmente para a Justiça.

O ex-candidato ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul está preso desde o dia 8 de abril, após invasão e ocupação de uma área de construção de um condomínio de luxo, em Dourados, a 235 km de Campo Grande.

Junto com ele, outros oito indígenas também foram detidos, mas já foram liberados.

Na decisão de caráter liminar, o desembargador Nino Toldo, relator do caso no TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), indica que estão proibidos de retorno ao local das prisões, estão proibidos de se ausentar de seu domicílio por mais de sete dias, sem prévia e expressa autorização judicial.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

