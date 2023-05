Autores de feminicídio e homicídio se entregam à polícia

Após passar o período de flagrante, o ex-enteado de Lourival de Souza Fernandes, que é suspeito de assassiná-lo a tiros, na última sexta-feira (28), se entregou na 5ª Delegacia de Polícia Civil, acompanhado do seu advogado, na manhã de ontem (2). Para a polícia, o suspeito afirmou que a vítima tinha um relacionamento amoroso com a sua mãe e, após o término, Lourival não aceitou o fim da relação e passou a ameaçar e agredir a mulher e o filho, o que motivou o crime.

O suspeito ainda disse, ao delegado responsável pelo caso, Rodolfo Daltro, que o crime não foi planejado e se justificou, dizendo que encontrou Lourival na rua, por coincidência. De acordo com o depoimento, a arma usada no crime foi um revólver de calibre 38, que foi comprado recentemente pelo suspeito, para se defender das ameaças do ex-padrasto e também já foi entregue para a polícia. Ainda conforme o enteado, no dia anterior ao crime, a vítima invadiu a casa da ex-mulher, quebrou os móveis e a agrediu. O caso foi registrado no mesmo dia, na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Segundo o delegado, o enteado não ficou preso porque não houve flagrante. Além disso, o jovem não tem antecedentes criminais e tem emprego com carteira registrada.

“O suspeito não está mais sob flagrante, mas agora, na instrução do inquérito, vamos analisar se é o caso de pedir a prisão preventiva do autor. Durante o inquérito podemos representar pela prisão preventiva”, explicou o delegado.

Relembre o caso

Na última sexta-feira (28), Lourival de Souza Fernandes foi executado, com aproximadamente cinco tiros, no cruzamento da avenida das Bandeiras com a rua Tatuí. Na ocasião, câmeras de segurança flagraram o momento em que o motorista de um Volkswagem Gol iria virar na avenida das Bandeiras, mas avistou a vítima se aproximando, momento em que o condutor deu ré no veículo, estacionou, desceu do carro e esperou Lourival se aproximar, para efetuar os disparos. Logo depois, o autor dos tiros entra novamente no veículo e segue caminho pela avenida.

FEMINICÍDIO

A Santa Casa confirmou, na tarde de ontem (2), a morte de Karolina Silva Pereira, de 22 anos, que foi atingida por dois tiros disparados pelo ex-namorado, Messias Cordeiro. Na ocasião, Luan Roberto de Oliveira, de 24 anos, que era amigo de Karol e tinha ido acompanhá-la até em casa, também foi baleado e morreu no local.

Conforme a polícia, Luan estava em uma motocicleta acompanhando Karolina, que pilotava outra moto a caminho de casa, depois do expediente, mas, quando chegaram ao local, foram surpreendidos por Messias Cordeiro.

Na noite de domingo (30), o autor do crime, Messias Cordeiro, se entregou na Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), acompanhado por seu advogado. Conforme a delegada, Eliane Benicasa, o suspeito confessou todos os crimes.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Casa da Mulher Brasileira

Vítimas de violência também podem recorrer à Casa da Mulher Brasileira, localizada na

Rua Brasília, lote A, quadra 2, s/ Nº – Jardim Imá – Campo Grande (MS) – Telefone: (67) 2020-1300

