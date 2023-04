Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

A quinta-feira começa daquele jeito, arianjos! Pra não ter confusões, procure adiantar as tarefas mais importantes, pois imprevistos podem acontecer, principalmente no trabalho. A Lua causa uma tensãozinha logo no começo da tarde e pede atenção com equipamentos tecnológicos e também nas questões de mal entendido com colegas de trabalho. Tá amarrado! Mas, tudo deve voltar ao normal no final do dia. No amor, deixe o período da noite para resolver questões de mal entendidos, viu? Já a pista, nada de novo no Norte e conversinhas bobas podem tirar sua paciência, bebê. Tire um tempo pra fazer as coisas que você mais gosta de fazer.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Tudo indica que as emoções vão estar a mil hoje, cristalzinho! A Lua tem uma tensãozinha hoje no início da tarde na sua Casa de Metas pro futuro, o que pode trazer um pouco de dúvida e incerteza sobre os seus sonhos e objetivos a médio e longo prazo. Afaste esse chabú pra lá, porque nem tudo você vai conseguir resolver de uma vez, tá legal? No relacionamento, aposte em conversas com o mozão, compartilhem conselhos e sonhos sobre a vida, porque isso faz com que vocês entrem na mesma sintonia de vez! Na paquera, todo cuidado é pouco com a dinâmica de dependência e independência.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Quintou bem quintado e as notícias são ótimas, meu consagrado e minha consagrada! Se você gosta de assuntos esotéricos, hoje é um bom dia pra fazer uma simpatia pra ganhar reconhecimento e dinheiro (aqui no João Bidu tem váááários!). A Lua tá toda inspirada e despejando vibes incríveis pro seu signo, e essas energias vão estar ao seu favor! No trabalho, foque no que já foi programado. Na paquera, é o momento de ir com calma e avaliar bem as coisas antes de apostar em algo a mais com qualquer um. Na vida a dois, preste atenção no dinheiro e veja se vocês estão gastando com consciência.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Hoje o dia tá favorável pra você dar conta de tudo que precisa fazer no trabalho. A equipe pode ser de grande ajuda pra resolver tudo que a rotina pede, mas dê preferência pra parte da manhã pra deixar tudo em ordem. Isso porque, a tarde, a Lua fica mais tensa e você pode querer se isolar e ficar mais quieta no seu canto. Só cuidado para não exagerar nesse comportamento, tá legal? Com o mozão da sua vida, tenha mais atenção nas demonstrações de carinho, afeto é muito importante, lembre-se disso, ok? Na pixxta, você estará mais reservada e a paquera pode rolar solta através das redes sociais. Chuva de like à vista!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Os astros me contam que hoje será preciso muito jogo de cintura, já que umas tretinhas podem fazer parte do seu dia, especialmente sobre coisas que você não conseguiu concretizar ainda. Calma lá, bebê, tem muito chão pra rolar ainda! No trabalho, vai com paciência antes de tomar qualquer atitude precipitada – o mar hoje tá pra menos peixes, as mudanças exigem tempo e planejamento. Com seu docinho de cajá, converse mais, façam coisas juntos, pois essa sintonia vai fazer um bem danado. Assim a noite vai ser um chamego só! Na paquera, você estará olhando mais pra trás do que pra frente. Tá na hora de mudar isso aí!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Virginiana, minha consagrada, tô vendo aqui que é preciso reservar um tempinho para você. No trabalho, boas notícias. O clima estará tranquilo, mas lembre-se da responsabilidade de concluir suas atividades para não acabar acumulando. Os astros ainda indicam uma sensibilidade para percepção das energias. Tenha autocontrole para não entender os sinais errado, hein! Se livre dos sentimentos que impactam a sua autoestima. Com o lovezinho, é um ótimo dia para trocar carinhos e reforçar o compromisso. Na paquera, seu charme está carregado, use o senso crítico.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Quintou e você vai perceber uma potência incrível para mostrar suas capacidades e seus aprendizados. Modo turbo on! Essa energia vai te trazer fluidez no trabalho, e mais responsabilidades podem surgir. Quem sabe surge até uma oportunidade de ganhar mais! No lar, tome cuidado com a impaciência pra não tomar atitudes drásticas. Use a criatividade de maneira harmônica. Você vai se sentir com mais facilidade as energias, e isso pode ser desafiador. Se tem um romance, busque mais independência emocional; isso é muito importante! Tá free na pista? Bom pra inovar, mas saiba o que convém!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

No começo da tarde você pode sentir mudanças de humor por conta de algumas tretinhas. No trabalho, o clima pode pesar com cobranças e bafafás. Se atenta as suas prioridades e procure clareza em relação aos seus posicionamentos. Se você está em um relacionamento, os astros pedem para que você fuga um pouco do convencional. Deixe a timidez de lado e explore a intimidade do romance junto com o lovezinho. Se tá na pixxxta os astros vem pra te ajudar na conquista daquele contatinho.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

É boas notícias que você procura, meu cristalzinho? Então toma! Hoje os astros constroem para você um bom momento para se aprofundar nas curas emocionais e recorrer aos incensos, banhos de ervas, simpatias e meditações. Isso ajudará com que você melhore sua satisfação pessoal com a vida. No trabalho, sua capacidade de concentração está potencializada. Aposte nas atividades que envolvam concentração ou pesquisas. Use de bom momento com pesquisas para planejar também sua vida pessoal. Com o mozão, uma mudança de casa pode virar assunto da conversa. No romance, tenha mais atenção com os sinais e mantenha os pés no chão. Pesquise! Planeje!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Aí sim, meu cristalzinho! Hoje a bufunfa está sorrindo para você! Será possível realizar um bom planejamento financeiro. Encontre maneiras diferentes de fazer a sua renda crescer, mas tenha um propósito claro. No trabalho, você pode investir em reciclar algum conhecimento, deixe que a potência da criatividade flua para obter novas ideias, tenha cuidado com a teimosia. Além disso uma parceria pode surgir ou ser melhorada. Oxalá! Em casa com o mozão, falar sobre as inseguranças ajudará na aproximação. Com o contatinho, sair para conhecer novos lugares pode ser muito positivo. Atenção para as demonstrações de afeto, respeite o tempo das coisas.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Aquário, tô vendo que a Lua Minguante transita no seu Mapa e traz o alerta de que é o momento de realizar uma transformação em tudo que você não quer mais, viu? Isso vale para objetos e até situações, pessoas e relacionamentos. Dê espaço pro novo e manda embora tudo que se encerrou. No trabalho, ótimo momento para organização, você sentirá mais resultado e o efeito é pra lá de positivo se deixar tudo em ordem. No relacionamento, lembre-se de demonstrar mais amor ao par, não deixe que a rotina sufoque a relação. Se estiver em busca da sua cara-metade, vale a pena olhar ao redor, pois alguém que você não imagina pode se declarar.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Hoje sua capacidade de influenciar tá super on, mas cuidado pra não usar isso só pra ganhos pessoais! Os astros revelam que, nas amizades, talvez precise ceder um pouco pra manter a harmonia. Cuide da sua comunicação, pois tudo indica que você vai poder abrir ou fechar portas facilmente. Assuntos familiares pedem mais atenção. No romance, pode ser um bom dia pra curtir com o mozão algumas atividades culturais, como cinema e teatro. Quem tá na pista pode se incomodar em socializar no dia de hoje, então tente fazer coisas mais tranquilas e tome cuidado com o ciúme, ainda mais vindo de amigos!

