Motociclista morre atropelado por carreta após desviar de buracos na via

O motociclista, Ryan Oliveira Souza, de 17 anos, morreu na noite de ontem (12), na Avenida Marechal Deodoro, em Campo Grande. De acordo com informações da polícia, o jovem teria tentado desviar de buracos na via, onde acabou caindo da motocicleta que conduzia, sendo atropelado por uma carreta que vinha logo atrás.

Segundo testemunhas que presenciaram o acidente, o jovem conduzia a motocicleta em direção ao Trevo Imbirusssu, quando tentou desviar de um buraco no meio da via. Durante o movimento, ele perdeu a direção da motocicleta, bateu no muro de proteção de um terminal de ônibus em construção na região. Ao cair da motocicleta, o jovem acabou invadindo a faixa do lado e acabou sendo atropelado por uma carreta.

Conforme o depoimento do caminhoneiro aos policiais, ele disse que não viu o motociclista, por isso só percebeu do acidente metros a frente, quando motoristas o avisaram. Ele ficou no local, até a chegada do Corpo de Bombeiros. O jovem acabou falecendo no local.

A Polícia Civil foi acionada e esteve na avenida colhendo informações do acidente. O caso foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, que prosseguirá com as investigações.

