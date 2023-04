Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Uma dose extra de confiança em seu dia será essencial, principalmente no trabalho. Confie mais em você, bebê, você tem tudo que precisa para resolver qualquer encrenquinha que surgir no trampo e com os colegas. Algumas questões em casa podem acabar interferindo um pouco na sua disposição, evite ficar falando seus planos o tempo todo. Com o mozão, declarações de amor pode deixar o clima quente a sintonia de vocês perfeita! Mas, se estiver em busca de um love pra sua vida, cuidado para não encontrar raposa em pele de cordeiro. Sem carência, tá?

Touro (de 21/4 a 20/5)

Hoje os astros trazem a oportunidade pra você avaliar os caminhos que anda escolhendo na vida pessoal e profissional, bebê. No trabalho, uma mudança pode abrir mais portas, trazendo chances de ganhos extra ou até mesmo de mudança de cargo. O céu tá favorável também pra você arriscar em novos estudos e parcerias. Eu ouvi um amém? No relacionamento, fale mais sobre seus planos e ideias pro futuro, pois isso pode estimular a convivência e a harmonia de vocês. Planos de viagem não estão descartados também, viu? Se estiver na pista, sua animação não passará despercebida. Será chuva de likes!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Atenção pra atitudes impulsivas, porque hoje os astros apontam que isso pode prejudicar tanto a relação com os amigos quanto com o dinheiro! Nas amizades, perceba como seus amigos estão na mesma vibe que você, gemeozinho. No trabalho, cobranças de resultados podem surgir, então se organize e reflita antes de tomar a atitude. Se está em um relacionamento, emoções excessivas podem gerar desentendimentos e bagacinhas com o mozaão. Ai! Além disso, tenha cuidado com a desconfiança, viu? Na solteirice, aposte na atração no modo intelectual, por meio de um bom papo com os pretendentes. Habla mesmo!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Os astros estão me contando que o Sol e a Lua fazem se estranham no céu e tudo indica que será preciso muita tranquilidade e conversa com os amigos ou colegas de trabalho, e claro, com o mozão também, para não gerar tretinhas e tretonas. Aposte na clareza das coisas pra não sobrar pra você, viu cristalzinho? Pra aliviar essa energia, praticar uma atividade física pode ajudar e muito nas questões emocionais que o dia de hoje traz. Chega pra lá! Na paquera, a pressa pode prejudicar a estabilidade das coisas. Calma lá com esse andor! Com o amor da sua vida, paciência com os limites pode ajudar a trazer mais luz para as coisinhas chatinhas da rotina.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Hoje, você pode se sentir um pouco desconectada do mundo e da rotina, procure fazer seu trabalho normalmente. Não se cobre muito e se precisar, não demore em pedir auxilio aos amigos e colegas de equipe. No love, love, alinhar as expectativas é fundamental, respeite sua individualidade e a do mozão também, faça um balanço das diferenças. Assim, a harmonia volta as boas e vocês podem curtir a noite regada de envolvimento e emoção. Se estiver em busca de um lovezinho, alguém do passado pode retornar para uma conversa mais clara. Antes de achar ruim, colocar pontos finais pode ser uma boa solução pro futuro. Aí sim!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Eita, meu cristalzinho, hoje precisará de mais racionalidade nos vínculos para identificar com quem verdadeiramente pode contar. E claro, minha virginiana, isso não é um ponto negativo. No trabalho, os astros indicam que há possibilidade de um reconhecimento chegar, mas lembre-se quem não é visto não é lembrado. Com a família e os amigos, aproveite as vibrações do dia para curar suas relações. Nada melhor do que estarmos próximos de pessoas que amamos e que confiamos. No amor, ouça mais seu parceiro, melhorando a qualidade do vínculo entre vocês. Na paquera, mal entendidos e segredos podem rolar.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Nessa quarta, você precisa reavaliar se as suas parcerias estão te aproximando dos seus objetivos e se tem aproveitado o máximo do potencial que elas podem oferecer, seja no trabalho ou no amor. Os astros mandam você tomar cuidado com as oscilações emocionais e não se precipitar em tomar algumas atitudes. No trabalho, demonstre mais empolgação, e busque maneiras mais criativas e satisfatórias de lidar com as coisas. Questões no lar e na família podem precisar de soluções rápidas. Na paquera ou no romance, sair pra curtir e tomar algo com o crush ou com o mozão é uma boa!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Eita que tem coisa boa vindo aí, meu cristalzinho! Hoje você até pode se sentir um pouco bloqueada ou impedida de fazer algumas coisas por falta de um conhecimento, mas vá atrás de seus sonhos, pois a vontade de produzir irá te recompensar. Oxalá! Dedique o tempo que for necessário para novos aprendizados, isso trará um rico dinheirinho para seu bolso. Com o love, a química estará de milhões. Pode ser um bom momento para você ousar na intimidade e curtir com o parceiro. Com a paquera, a falta de reciprocidade pode gerar desconforto.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Meu cristalzinho, hoje o dia pede muita atenção com o que você deseja. No trabalho, pode ser um bom momento para jogar na rodinha o assunto aumento, mas não leve no tom de brincadeira, leve resultados se possível. Se for pedir uma graninha emprestada para um amigo ou colega, verifique bem se você pode se comprometer. Pro dia ser maravigold você precisa apostar em uma abordagem mais firme, mas cuidado para não forçar muito. Com o love, os astros potencializam a intimidade. O momento é de inovar e quebrar um pouco a timidez. Em busca de um crushzinho, os astros estarão a seu favor. Mas foque na curtição, pois não é o momento para apostar em nada que exige muito comprometimento.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Eita, meu cristalzinho, tô vendo aqui que o momento é de racionalizar algumas das suas emoções, identifique como essa potência vem influenciando em sua vida. No trabalho, você pode sentir a necessidade de renovar os comportamentos. Vá em frente! Isso poderá te auxiliar no aumento do seu rico dinheirinho. Todos os questionamentos feitos no dia de hoje serão a porta de entrada para o começo de um momento de autotransformação. Com o mozão, fale mais sobre suas emoções e valide seus sentimentos. Alinhamentos podem ser feitos com uma boa conversa não deixe nada no ar ou subentendido. Na paquera, aposte mais na empatia e acolha também.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Os astros trazem energia para que você planeje algo no trabalho com mais criatividade. Sua insegurança pode dar as caras, mas procure jogar essa energia pra bem longe, viu? O plantio terá colheita se você não desistir, valeu? Nos assuntos do coração, cuidado com o excesso de cobrança, lembre de respeitar os limites e o espaço do parceiro. Na pixxxta, vale a pena tentar algo diferente para chegar naquele contatinho que faz seus olhos brilharem. O resultado pode te surpreender, bebê!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Quer descobrir como vai ser sua quarta, meu cristalzinho? Então vem comigo! Melhorar as coisas com a família pode trazer um aliívio pra você. Mas, pra isso, você vai ter que enfrentar algumas lembranças e buscar novos pontos de vista. As tarefas no trabalho pedem mais garra e determinação, então observe o que já fez até aqui e os resultados que obteve. A conta é básica: pra alcançar novos resultados, novas atitudes são necessárias! Com o crush, isso também se aplica! Não aja por impulso, ainda mais se a situação envolver gastos! Com o mozão, é um bom momento pra sair e socializar de leve.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.