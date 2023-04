Time feminino do Operário estreia contra o Toledo-PR

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na tarde de ontem (11), a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro Feminino A3. O torneio nacional terá início no dia 22 de abril, e contará com a participação de 32 clubes de todos os cantos do país.

Em Mato Grosso do Sul, a equipe do Operário é o representante do Estado. O Galo de Campo Grande, estreia contra o Toledo (PR), no dia 23 deste mês. A partida de volta será no dia 30, no município de Toledo, interior paranaense.

Os 32 clubes participantes foram divididos em dezesseis grupos, com dois times cada, que disputarão jogos de ida e volta entre si. O vencedor de cada chave se classifica para as fases seguintes até chegar à grande final. Onde os finalistas da competição decidirão o título em partidas de turno e returno.

Confira os confrontos da primeira rodada:

Sábado – 22/04

15h

Polivalente x Tiradentes

Ceilândia x Capital

Uberlândia x Vila Nova F.C

PindaSport Clube x São Bernardo

Remo x Ypiranga

Guarani x Naútico

17h

Assermurb x São Raimundo

Domingo – 23/04

15h

Pérolas Negras x Vasco

Juventude x Criciúma

IAPE x CEFAMA

Mixto-PB x VF4

Acauã x Estanciano

Astro x Doce Mel

16h

Mixto-MT x Aliança

Operário-MS x Toledo

Tarumã x G.E Recanto

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.