Expogrande 2023 promete recuperar tradição e atrair multidões, após 3 anos

Após três anos sem shows, a 83ª edição da Expogrande 2023 promete retomar a verdadeira identidade e atrair multidões. A maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul começa amanhã (13) e segue até o dia 23 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

De acordo com o presidente da Acrissul-MS (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Guilherme Bumlai, a expectativa é movimentar mais de R$ 100 milhões com leilões, comercialização de estandes e vendas de ingressos dos shows, e receber mais de 100 mil pessoas, nos 11 dias de evento.

“Primeiro, que é o retorno do pós-pandemia e, segundo, com a volta dos shows, no Parque de Exposições, que torna a exposição raiz, em sua essência. Além disso, tem a parte do agronegócio e a questão do show, que é uma união de atrativos para a população sul-mato-grossense”, destaca.

Para poder “recomeçar”, a Acrissul investiu R$ 500 mil na reforma da estrutura do local, que incluiu a instalação de food trucks, construção de novos pavilhões e reforma de 40 espaços dedicados aos expositores. Também será ampliada a área comercial para leilões de corte e de elite.

Exposições e shows

Neste ano, a Expogrande O presidente da Acrissul informou que os espaços já estão totalmente comercializados. “Estamos com 100% dos espaços comercializados, inclusive, tenho pedido para que eles façam promoções especiais para a Expogrande, para que realmente seja um momento diferenciado. Então, espero a participação dos produtores rurais, dos criadores e da população”, pontua.

A novidade deste ano é a volta da Barraca da Veterinária, que terá programação fechada com shows regionais, espetinho e comidas típicas.

Além disso, a Fazendinha também terá espaço próprio. Crianças poderão ver mais de dez espécies de animais, com brincadeiras lúdicas para que elas conheçam sobre o meio rural.

Para o proprietário de uma das barracas de alimentação, Wagner de Almeida, a expectativa é boa. “Será uma grande feira, depois de um grande período de tempo. Espero apenas coisas boas neste ano”, comenta.

Em relação aos shows, a dupla César Menotti & Fabiano dá início à feira, no dia 13 de abril; dia 14 de abril tem Maiara & Maraisa e Ana Castella; dia 15, Diego & Victor Hugo e Alok; dia 20, Matheus & Kauan e George Henrique & Rodrigo; dia 21, Gusttavo Lima e Pedro Sampaio; por fim, dia 22 de abril, Luan

Santana e Gustavo Mioto.

Para quem deseja visitar somente a feira do agronegócio e não tem interesse em assistir aos shows musicais, a entrada no Parque de Exposições será de R$ 20, com exceção do dia 13 e dia 23, quando a entrada é gratuita.

A 2° maior do Brasil

A exposição agropecuária já foi considerada a 2° maior do Brasil, ficando atrás somente da ExpoZebu, realizada em Uberaba (MG). Mas, nos últimos tempos, a Expogrande acabou perdendo sua identidade rural, se tornando mais apreciada pelos shows.

O evento é realizado desde 1930, com shows, leilões, exposições, comercialização de produtos. Desde 2020, acontece sem shows, devido à pandemia e também a um impasse, na Justiça.

Em 2022, acabou se tornando um festival musical, realizado no estacionamento do shopping Bosque dos Ipês.

Bumlai explica que entende que foi um momento de dificuldade, por conta da desconfiança, no cenário pós-pandemia. “Não posso fazer uma avaliação da gestão anterior, mas entendo que foi um momento de dificuldade pelo que estávamos vivendo. Havia uma incerteza de realização da Expogrande e no Parque de Exposições, por causa de problemas judiciais”.

Ainda segundo ele, no ano passado, o evento foi preparado em apenas 30 dias. Já para a realização deste ano, a preparação durou 5 meses.

“Até o segundo semestre de 2023, quero deixar avisado sobre a programação de 2024, que tem até datas marcadas para o evento. O lançamento da Expogrande 2024 será ainda neste ano, para que todos possam se programar”, finaliza o presidente da Acrissul-MS

O agronegócio é a nossa matriz econômica, é importante que tenhamos consciência disso e possamos ver como esse trabalho é feito. A Expogrande é uma vitrine e uma oportunidade para que a população veja isso

Por Marina Romualdo– Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.