Operação leva alimentos a jacarés que sofrem com estiagens no Pantanal

Biólogos e médicos veterinários do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (GRETAP-MS), juntamente com a Polícia Militar Ambiental, montaram uma operação que teve início na última quarta-feira (27), para levar alimentos para jacarés que estavam em situação de penúria, pela escassez de alimento. O motivo seria o longo período de estiagem no Pantanal.

A operação foi dividida em duas fases. A primeira aconteceu ontem. Ela serviu para prestar atendimento emergencial aos animais que estão divididos em duas regiões do Pantanal, são elas Abobral e Nhecolânida. Foram disponibilizados 300 kg de proteína animal (carne) para os bichos. Os jacarés estavam extremamente debilitados e nem se mexiam, devido a desnutrição.

A segunda fase será de monitoramento por uma equipe do GRETAP. Os profissionais farão o acompanhamento dos animais por vinte dias, com o objetivo de verificar se os animais conseguirão, após alimentados, realizarem a travessia das áreas afetadas até uma outra área que tenha oferta de água e alimento.

Caso esses animais não consigam chegar até uma área de rio, uma força tarefa será montada. Dessa forma, eles serão capturados e transportados até uma área onde possam obter recursos para a sobrevivência, e que tenha oferta de alimento. Apesar da situação crítica, nenhum jacaré veio a óbito até o momento.

