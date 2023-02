Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

O mês está acabando, e as estrelas prometem good vibes pra fechar esta terça com chave de ouro! No final da manhã, vale a pena agir com cautela e não confiar em qualquer um, meu cristalzinho. Falsiane e fofoqueiro tem em todo lugar, inclusive no trabalho. Abre o olho! No resto do dia, porém, você vai dar um show em tudo o que envolva comunicações. Para descontrair, aposte em um encontro ou bate-papo com os amigos depois do expediente. Se a happy hour for animada, pode até dar aquele incentivo que estava faltando na paquera. Vai com fé! Bom humor e muita conversa garantem alto-astral ao lado de quem ama.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Nesta terça, a maior parte da sua atenção segue focada em tudo o que envolve dinheiro, Touro. A manhã será favorável para fechar uma negociação ou identificar uma nova maneira de encher o bolso. Mas como nem tudo é perfeito, as estrelas alertam que pode pintar prejuízo se você se envolver com um projeto muito arriscado. Também não é o melhor momento para misturar dinheiro e amizade ou investir em uma sociedade com alguém próximo. Ainda assim, dá para fechar o dia no lucro se tiver paciência. No finalzinho da noite, pode ter uma boa surpresa na paquera com a entrada da Lua em Câncer. Não exagere no ciúme se tem compromisso, bebê.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Hoje, você estará confiante para resolver tudo o que surgir pelo caminho. Aproveite para focar no serviço logo cedo e desembaraçar algumas tarefas que vinha empurrando com a barriga. Mas como o seu lado crítico ganha destaque no final da manhã, é melhor adiar uma conversa com a chefia, ou até uma reunião de rotina para um momento mais favorável, se for possível. Se não der, tente ceder em algumas coisinhas para manter a paz. Não vale a pena cometer sincericídio, meu cristalzinho. O astral fica mais descontraído no final do dia e você pode ter uma surpresa interessante na paquera com alguém de fora. O companheirismo e a sintonia com o mozão seguem em alta.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

A Lua segue em seu inferno astral nesta terça, por isso, seu sexto sentido será importante na hora de tomar decisões ou assumir novos desafios, Câncer. O final da manhã pede um cuidado extra com viagem, contato com pessoas de fora ou nos estudos. Depois, pode pintar algumas mudanças profundas pela frente, mas as estrelas avisam que você sairá ganhando com elas. Seu interesse em assuntos religiosos ou místicos tem tudo para crescer agora. Se estava de olho em alguém, saiba que ainda dá tempo de salvar a noite com o crush graças às boas energias da Lua, que entra em seu signo. A intimidade tem tudo para esquentar e há sinal de muito prazer com o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

As amizades continuam em alta nesta terça, Leão, e você não vai medir esforços para ajudar um amigo que está passando por dificuldades. Só que nem tudo é aquela maravilha e, se uma relação já vinha desgastada, essa amizade pode chegar ao fim também. Não deixe que isso se torne um problema no seu círculo mais íntimo e nem desmarque seus planos de se divertir com a galera mais tarde — separe as coisas. No trabalho, corra atrás dos seus sonhos, mas sem tirar o pé da realidade. Não é fácil, mas você dá conta! Um rolê com a turma pode render novidades se está só. Há sinal de sintonia e muito carinho ao lado de quem ama.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Seu foco estará totalmente no trabalho hoje, meu cristalzinho, e isso pode render mais do que você imagina. É um bom momento para investir na carreira, fazer planos para o futuro e reajustar a imagem que passa aos outros, principalmente na área profissional. Ainda assim, altos e baixos podem marcar seus relacionamentos no trabalho e talvez fique complicado manter a paz ao lidar com os colegas ou com a chefia. Na dúvida, guarde suas opiniões para outro momento, tá? Não vá queimar sua imagem por bobagem. No final da noite, os amigos podem ter papel importante na paquera. Se tem compromisso, é hora de dar um passo além e juntar as escovas de dente. Que tal?

Libra (de 23/9 a 22/10)

Ótimo dia para se concentrar nos estudos, pesquisar um novo curso ou aprender mais por conta própria mesmo. Sua curiosidade está em alta e pode abrir novas portas agora. Mas nem tudo é perfeito e talvez você precise de mais concentração para dar conta das atividades de rotina no final da manhã. Evite distrações e confira mais de uma vez o serviço antes de fazer a entrega, só para ter certeza de que não se esqueceu de nada importante. Ainda bem que o astral melhora rapidinho e você vai finalizar tudo o que aparecer pela frente, bebê! Há chance de cair de amores por um crush que mora longe. Invista no humor pra manter uma boa convivência com o mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Pode se preparar para algumas transformações importantes nesta terça, Escorpião. Como o seu signo não tem medo de mudanças, vai ser mais fácil lidar com o que vier pela frente e buscar o melhor resultado para os seus interesses, sem se intimidar! Se queria mudar de casa, fazer uma reforma ou dar aquela geral na mobília, o dia será perfeito para colocar as mãos na massa. Mas as estrelas avisam que o tempo vai fechar no final da manhã e pode pintar discussão com alguém próximo. O desejo vai crescer e pode ser a chave para voltar às boas se discutiu com o mozão. Se está de olho em alguém, deixe para se aproximar em um momento mais favorável.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Hoje, os relacionamentos contam com a proteção das estrelas e você vai fazer de tudo para não se sentir isolado, Sagita. Parceria ou sociedade tem boas chances de ser um sucesso no trabalho — priorize as tarefas que envolvam a participação de outras pessoas e tudo vai correr melhor do que espera. Só tenha cuidado para fugir de uma briga com o pessoal de casa. Se não for possível, encontre um jeito de voltar às boas com todo mundo o mais rápido possível, tá? O romance ganha destaque e promete momentos deliciosos com o mozão, desde que controle o ciúme. Um contatinho pode evoluir para o próximo nível mais rápido do que estava sonhando. Agora vai!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

No trabalho, você vai manter o foco nas tarefas de rotina e pode acelerar algumas coisas que deixou pelo caminho. Também há boas chances de negociar um aumento ou conquistar um bônus, desde que trabalhe duro por isso — nada vai cair de presente no seu colo hoje, Caprica! E é melhor você não baixar a guarda porque pode ser difícil se concentrar nas tarefas no final da manhã. Os problemas de comunicação ou mal-entendidos também estão no seu radar. Bate na madeira! Com tanta coisa acontecendo, um novo amor pode ficar em segundo plano hoje. A rotina também tira o brilho do romance, mas o final da noite pode surpreender.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua segue em seu paraíso astral nesta terça, Aquário, sinalizando que vai sobrar charme e carisma para convencer as pessoas no trabalho e atingir os seus objetivos. A diversão também ganha destaque nos momentos de lazer. Pena que nem tudo é perfeito nessa vida e você vai ter que redobrar a atenção nas finanças. Pense duas vezes antes de abrir a carteira e sair comprando bobagens, meu cristalzinho. Na dúvida, adie a compra para um outro momento. À noite, você pode fazer novos amigos com facilidade e, de quebra, dar uma animada na paquera. Também vai sobrar charme para encantar o mozão, que estará aos seus pés.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Assuntos domésticos devem concentrar boa parte da sua atenção nesta terça. Se puder tirar um tempo para resolver algumas coisas em casa, melhor ainda! Mas se precisa mergulhar no trabalho, mantenha o foco no serviço e não deixe que problemas ou discussões com os familiares afetem o seu humor. Ainda bem que o astral muda à tarde e você pode melhorar sua produtividade se trabalhar no seu cantinho de boa, sem perturbações. Quem trabalha em home office vai nadar de braçada! A vida amorosa anda meio sem graça, mas a Lua brilha em seu paraíso astral no final da noite, trazendo boas novas com um contatinho. O romance também sai ganhando.

