Sem escolher muito, jovens vão em busca de vaga em feirão de emprego

Mais de 600 oportunidades estavam disponíveis na ação

Em busca de uma vaga de emprego, na 2ª edição do Feirão de Oportunidades, os candidatos preferiram não escolher muito e esperam conseguir algo em qualquer área. A ação da Funsat (Fundação Social do Trabalho), realizada na manhã de ontem (27), ofereceu mais de 600 vagas de emprego. Deste total, foram 482 encaminhamentos para a pré-seleção da vaga.

Nesta edição, o mutirão traz oferta de oportunidades 20% maior que na edição de novembro do ano passado. Mesmo com pessoas de todas as idades, a maioria é composta por jovens que desejam se realocar no mercado de trabalho.

“As vagas existem e é preciso capacitação constante. Sendo assim, iniciativas como essas acabam aproximando as oportunidades da população”, diz o diretor-presidente da fundação, Paulo Silva.

Segundo ele, são vagas disponíveis nas áreas de construção civil, rede gastronômica e hoteleira e nos comércios, em geral. “Desde vagas sem experiência até as mais específicas. Além disso, conseguimos uma parceria com a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) para que a linha de ônibus 59 ficasse quase exclusiva para atender à população e que parasse no ponto de ônibus que fica em frente à fundação”, destaca Paulo.

A coordenadora de vagas e empregos da Funsat, Ione Serafim, explica que o feirão facilita a contratação. “O feirão existe para promover maior proximidade de empregadores com candidatos, por isso a presença de equipes das empresas no evento, facilitando a chance de contratações imediatas”, conclui.

Do total de vagas disponibilizadas pela Funsat, diariamente, 60% não possuem a exigência de experiência prévia na função, por parte dos empregadores parceiros do órgão.

Além do feirão, a Fundação também promove ações como “Funsat Atende”, de aproximação com empresas, ou o “Funsat em Ação”, com deslocamento de uma estrutura do órgão para o Pátio Central Shopping, todas as quintas-feiras.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.