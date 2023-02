Com confirmação do retorno de tributos, Procon ainda não se programou para evitar aumentos abusivos

No início do ano, postos aproveitaram para reajustar preços diante da confusão da prorrogação da medida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu voltar a cobrar os impostos federais sobre os combustíveis, a partir do dia 1° de março.

Ele se reuniu ontem (27) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para discutir o tema. A oneração será com alíquotas diferentes, mas ainda não foi informada. O que está certo é que a arrecadação será recomposta em R$ 28,88 bilhões, neste ano.

Fiscalização

Diante do novo cenário que está por vir, conforme apurado pelo jornal O Estado, a Procon de Mato Grosso do Sul ainda não tomou medidas para impedir o aumento abusivo da gasolina, com o fim da MP (Medida Provisória), que prevê a desoneração do PIS (Programa de Integração Social) e Cofins (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) sobre os combustíveis.

No primeiro dia útil de janeiro, vários postos aumentaram o combustível, sem razão, já que o presidente havia prorrogado a medida. Apesar de ter notificado sete postos de combustíveis em Campo Grande, o órgão de defesa ao consumidor não preparou nenhuma ação já para esta semana, para fis) e Cofins (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) sobre os combustíveis. No primeiro dia útil de janeiro, vários postos aumentaram o combustível, sem razão, já que o presidente havia prorrogado a medida. Apesar de ter notificado sete postos de combustíveis em Campo Grande, o órgão de defesa ao consumidor não preparou nenhuma ação já para esta semana, para fiscalizar atos como os vistos em janeiro.

Entenda

Chega ao fim hoje (28), a MP (Medida Provisória), nº 1.157/2023. A assinatura da medida foi realizada em 1º de janeiro de 2023, durante a posse do presidente Lula. A isenção, por meio da MP, tem a vigência de 60 dias e entrou em vigor após publicação no Diário da União, no dia 2 de janeiro.

A estratégia foi adotada pela gestão anterior para frear os altos preços sobre os combustíveis. Sendo assim, em março de 2022, o governo federal optou pela implementação da lei complementar nº 192, na qual, dentre os artigos, trazia isenção de tributos federais. “As alíquotas da Contribuição para o PIS/ Pasep, da Cofins e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidentes sobre as operações que envolvam gasolina e suas correntes, exceto de aviação, ficam reduzidas a 0 até 31 de dezembro de 2022.”

No início do ano, a eminência do retorno fez com que diversos postos de gasolina realizassem o aumento dos combustíveis na bomba, no que alguns estabelecimentos aproveitaram a confusão do PIS/Cofins para reajustar o valor.

A oneração poderá acarretar um aumento de R$0,68 por litro, segundo a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis).

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado do MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.