Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A impaciência pode rivalizar com o desejo de bater papo com o mundo inteiro logo cedo, Áries, por isso, cabe a você encontrar um meio-termo e manter a paz com todo mundo. O trabalho conta com ótimas energias e você vai dar um show em tudo o que envolve comunicação. Ótimo astral para fazer telefonemas, vídeos, marcar presença nas redes sociais… Se você se envolveu em um mal-entendido logo cedo, aproveite pra consertar as coisas no final da manhã. Um bom papo com a turma também ajuda a levantar o astral. Você e o seu amor podem se entender se investirem no diálogo. Na paquera, alguém que acabou de conhecer pode derreter seu coração.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Segundou, Touro, e você tem bons motivos pra comemorar! É que a sua habilidade para lidar com as finanças está em alta e há chance real de encher o bolso. Tá bom ou quer mais? Logo cedo, porém, vale agir com calma, cuidar melhor do que é seu e manter os pés no chão para não perder algo que valoriza muito. Mas depois a coisa se ajeita e você pode até receber uma grana que não estava esperando. Aproveite esse dinheiro para engordar a poupança ou quitar uma dívida que estava tirando seu sono. A sua possessividade, que já é grande, pode ficar ainda maior. Cuidado para não sufocar o mozão. A paquera, por outro lado, anda devagar, devagarinho.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O trabalho tem tudo para correr às mil maravilhas neste início de semana, Gêmeos, desde que você tome a iniciativa e corra atrás dos seus objetivos. Só não deixe que disputas e brigas com pessoas mais velhas atrapalhem os seus planos pela manhã. Também não é o melhor momento para bater de frente com a chefia no serviço. Mas, se driblar esses perrengues, você deve encontrar muito apoio para colocar suas ideias em prática. Reserve um tempinho para os amigos, principalmente se anda meio afastada. Suas chances de sucesso na conquista estão em alta. Se joga! Há sinal de bom humor e descontração na companhia de quem ama.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

A segundo pede alguns cuidados com atitudes impulsivas logo cedo. Se planejou uma viagem, redobre a atenção e confira se não está esquecendo nada pelo caminho. Ainda bem que a Lua destaca sua intuição e você pode usar seu sexto sentido para encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro, por exemplo. Também há chance de ter boas novas na carreira, seja recebendo uma proposta que não esperava ou topando com a oportunidade que sempre sonhou. Seu jeito misterioso e sedutor promete agitar a conquista, mas não faça tantos planos antes de conhecer melhor o crush. A sensualidade ajuda a fortalecer os laços com o mozão se tem compromisso.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você começa o dia mais sonhador, Leão, e tem tudo para se destacar hoje. Mas a manhã reserva alguns desafios logo cedo e você pode ter más notícias envolvendo os amigos. Antes de julgar alguém, procure ouvir o outro lado para não cometer uma injustiça. Mantenha o pé atrás com as redes sociais para não perder tempo durante o expediente. Se você mantiver o foco nas tarefas, pode se surpreender com o que será capaz de conquistar nesta segunda, meu cristalzinho. Tudo indica que pode se envolver com um amigo se está procurando um novo romance. A turma também pode ter um papel importante para dar aquela animada na sua vida amorosa.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Sua ambição vai bater no teto nesta segunda e os assuntos profissionais ganham ótimas energias. Aproveite para retomar alguns contatos importantes, especialmente se esses relacionamentos envolvem dinheiro ou futuros negócios. Só deixe para fazer isso um pouco mais tarde, porque a manhã será meio tensa e há risco de falar mais do que deve. Ótimo momento para ficar na sua e colocar todo o seu empenho no serviço, ou na busca por um novo emprego, se não está feliz no serviço atual. Se você e o mozão começarem o dia se desentendendo, procure fazer as pazes mais tarde. Caprichar no visual pode ser a melhor maneira de seduzir quem deseja.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A semana começa agitada, Libra, e talvez você ache difícil se concentrar nas tarefas logo cedo, especialmente as mais chatas ou de rotina. Aposte no trio foco, fé e café pra dar conta das suas obrigações e cumprir os prazos direitinho. A boa notícia é que o astral melhora ao longo do dia e você vai dar um show na hora de interagir com pessoas diferentes, inclusive de outras regiões ou até de outro país. Aposte na criatividade e peça uma mãozinha dos amigos pra deixar a rotina bem longe! Você vai despertar interesse nas redes sociais e pode se arriscar em um romance à distância. Tem compromisso? As estrelas prometem descontração e alto-astral com o mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A semana não começa com o melhor astral no romance e pode pintar uma briga com o mozão logo cedo. Tente manter a paz no romance e, se não for possível, pelo menos não piore as coisas com o seu temperamento volátil, meu cristalzinho. A boa notícia é que os astral vai melhorando ao longo do dia e há boas chances de encerrar um ciclo e iniciar uma fase com novas experiências na vida profissional. Pratique o desapego e livre-se do que está atrapalhando o seu crescimento, inclusive pessoas que só te puxam para baixo. Confie em seus instintos e não tenha medo de se arriscar! A paixão promete tacar fogo no parquinho e animar as coisas com o par ou com um novo contatinho.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Logo cedo, as estrelas avisam que as coisas não serão lá aquela maravilha na convivência com a família. Há risco de começar o dia com discussão já no café da manhã, por isso, esfrie seu temperamento. Mas logo as coisas se ajeitam e os relacionamentos serão os maiores beneficiados com essas vibes maravigolds. As conversas, troca de ideias e projetos em equipe têm tudo para dar certo. Também vale conversar com alguém de casa e pedir desculpas se você se exaltou, tá? Mas é na paquera que você tem tudo para arrasar! Um lance recente também pode se firmar e virar compromisso sério. É amém que fala? A dois, dê um chega pra lá no ciúme e curta cada momento com o mozão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O trabalho pode exigir mais atenção nesta segunda e talvez sobre pouco tempo pra se divertir, meu cristalzinho. Logo cedo, a dica é redobrar a cautela com o que fala, salvar os arquivos do computador, fazer uma cópia de documentos importantes, reler várias vezes um e-mail antes de enviar… Mas logo as estrelas se acertam e isso vai se refletir no sucesso dos seus projetos e planos mais ambiciosos! Aproveite para fazer alguns consertos em casa ou começar uma reforma que vinha planejando. Com tanta coisa acontecendo, a conquista pode ficar em segundo plano. Driblar a rotina será seu desafio se quiser se divertir com quem ama.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Segundou, meu bem, mas a manhã promete alguma tensão e há risco de amargar um prejuízo logo cedo. Fique bem longe das compras por impulso porque uma hora os boletos chegam, pode apostar. Mas com a Lua firme e forte em seu paraíso astral, tudo acaba entrando nos eixos de um jeito ou de outro. Na área profissional, use seu charme e carisma para envolver e convencer quem quiser, principalmente se trabalha com o público ou com vendas. Aproveite pra botar o papo em dia com amigos ou colegas também. Seu poder de sedução está um arraso e vai chover notificação no seu celular! Declaração de amor e altas doses de carinho estão garantidos com quem ama.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A segunda pede um pouco mais de calma em casa, especialmente se o astral já anda meio tenso com algum familiar. Tente ceder em alguns pontos para manter a paz com os parentes. Ainda bem que as coisas logo se ajeitam e quem trabalha em home office pode ter ótimas surpresas, inclusive com grana. Eu ouvi um amém? Bom dia para fazer algumas compras para a casa, inclusive para deixar o seu canto da maneira que sempre sonhou. Se está só, pense duas vezes antes de reatar com um ex só para dizer que tem alguém do seu lado. À noite, ficar em casa com o mozão pode ser mais interessante do que imaginava, Peixes.

