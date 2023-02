Rouquidão é sinal de alerta: “Se não há melhora em uma semana ou duas é porque tem algo diferente”, diz médico

Você já teve problemas vocais, como falha na voz e rouquidão? Qualquer alteração na voz precisa ser investigada, já que pode ser indício de que algo não está bem. Além disso, a voz é um dos principais veículos da comunicação humana, porém nem sempre a saúde vocal é tratada como merece.

Caso o problema se prolongue por mais de duas semanas, é necessário procurar um médico que possa examinar a laringe e as cordas vocais para entender a causa do problema e buscar o tratamento adequado.

Simples cuidados no dia a dia fazem toda a diferença. Por isso, não abrir mão das boas práticas e fazer um check-up médico periodicamente quando algum problema persistir são atitudes essenciais.

Dr. Pedro Ricardo Dias, otorrinolaringologista da Unimed Campo Grande, trouxe informações importantes sobre o assunto.

ROUQUIDÃO

É uma situação bastante comum e significativa para a nossa saúde, inclusive, é um tema que tem desdobramentos, além de uma representatividade na saúde como um todo, que chama atenção. Afinal de contas, a voz é a representação mais típica da comunicação humana. Então, com uma voz comprometida, a pessoa pode correr o risco de comprometer a interação

ROUQUIDÃO X AFONIA X DISFONIA

Rouquidão: é um termo usual, que foi incorporado à prática médica, mas que tem mais significado para as pessoas que não são da área da saúde. É uma variação que deixa a voz rouca, fraca, falha, diferente do padrão da pessoa.

Afonia: é, literalmente, estar sem voz. É aquela pessoa que em um dado momento não tem som nenhum, é como se ela ficasse tentando cochichar.

Disfonia: nada mais é que uma distorção do nosso normal. Usualmente a disfonia também se refere à variação de condições. Uma voz que é um pouco mais rouca é uma disfonia, tanto quanto uma voz que falha enquanto a pessoa está conversando

POR QUE FICAMOS ROUCOS?

Qualquer interferência nas estruturas de nosso corpo, que interagem diretamente com a produção da voz, pode levar à rouquidão. A pessoa que tem um problema respiratório, quando em crise, pode ter uma alteração na voz. Os que tiveram sequelas da COVID-19 podem ter menos condições de produzir uma voz normal. Tem também os casos das pregas vocais, nos quais qualquer lesão nesta estrutura pode alterar a voz, como, por exemplo, um resfriado, um acidente, uma doença gástrica com refluxo, pessoas enfraquecidas, entre outros.

TEMPO DE ROUQUIDÃO

A rouquidão que perdura é uma anomalia absoluta. Se não há melhora em uma semana ou duas, no máximo, é porque tem algo diferente.

ROUQUIDÃO PROLONGADA

Fumantes (cigarros eletrônicos e cigarros tradicionais) e inalantes de produtos químicos regulares (venenos e produtos químicos de limpeza pesados) são grupos muito acometidos pela rouquidão. O que deve ser levado em consideração é que a voz é o primeiro sintoma de um grupo grande de cânceres da via respiratória. O câncer de faringe, por exemplo, uma boa parte das lesões iniciais não vai gerar dor e falta de ar, mas vai ter como primeiro sintoma a rouquidão.

PREVENÇÃO

Para o grupo “profissionais da voz”, para que melhorem o desempenho é importante: *Ter técnica eficiente; *Fazer treinamentos com um fonoaudiólogo; *Usar microfone.

CUIDADOS PARA MANTER A SAÚDE VOCAL EM DIA

*Hidratar-se constantemente; *Evitar o álcool destilado e o fumo; *Fazer aquecimento vocal; *Evitar competir com ruídos externos durante a fala; *Evitar pigarros; *Incluir maçã na dieta.

