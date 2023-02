Professor Tiago Botelho estreia nova coluna do Jornal o Estado; ‘É Mato Grosso do Sul’

Colunista

Tiago Botelho terá sua coluna semanalmente todas as quartas-feiras no jornal

A partir desta semana, o jornal O Estado terá mais um colunista estreando em suas páginas. Tiago Botelho, advogado, professor, coordenador do curso de direito da UFGD e candidato ao senado na eleição de 2022 será o responsável pela Coluna “É Mato Grosso do Sul com Tiago Botelho”. O início está previsto para esta quarta-feira e assim seguirá semanalmente todas as quartas. Segundo o colunista, “todos nós já tivemos que terminar e reforçar o nome do nosso estado com: É Mato Grosso do Sul”.

Sendo assim, ele afirma que coluna tem como objetivo valorizar e discutir temas que constroem aquilo que é o MS. “Sou filho da primeira geração de sul-mato-grossense, pois nasci logo após a criação do Estado de MS. Vamos discutir o que é a política, o direito, a cultura feito no Mato Grosso do Sul pelos sul-mato-grossenses do interior à capital”.

Tiago é bacharel em Direito pela UEMS e licenciado em História pela UFGD. É doutor em Direito Socioambiental pela PUCPR, mestre em Direito Agroambiental pela UFMT. Nasceu em Ivinhema, cresceu em Naviraí e hoje reside em Dourados.

Botelho sustenta que “é um honra ter recebido o convite para compor a equipe de colunistas. O Jornal O Estado tem compromisso histórico com os valores democráticos e a construção de um MS de todas e de todos. Estou em casa e nossa parceria levará ao leitor um espaço para pensarmos o que é o nosso estado. Para você o que é o Mato Grosso do Sul?”.

Na última disputa eleitoral, Botelho foi candidato ao Senado e obteve 178 mil votos. Sendo o mais votado do seu partido. Sua votação surpreendeu a classe política do Estado, pois mesmo sendo sua primeira candidatura e tendo menos recurso do fundo eleitoral que os demais candidatos ao Senado, por muito pouco quase ficou em segundo lugar.

“É MS com Tiago Botelho será um espaço democrático com linguajar simples e acessível que refletirá vários temas que permeiam nosso Estado, dando maior atenção à política e o direito. Como professor e advogado diariamente escuto pessoas próximas falando que não gostam de política e direito. Sendo assim, resolvi me desafiar e trazer na coluna, questões tidas como chatas e difíceis de forma mais simples e acessíveis. Convido todas e todos a conhecerem e lerem nossa coluna ‘É MS com Tiago Botelho’.

