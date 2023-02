Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Pela manhã, vale a pena ter alguns cuidados na hora de mexer com dinheiro. Se marcou um programa com os amigos, melhor fazer as contas direitinho para não gastar mais do que pode. Ainda bem que o astral melhora à tarde, quando a Lua desembarca em Gêmeos e ressalta seu lado comunicativo. O domingão promete ficar mais agitado e divertido, especialmente na companhia das pessoas próximas. Aproveite para colocar o papo em dia do jeito que der. O diálogo também será a receita para se entender melhor com seu love, se já tem compromisso. Já a paquera recebe as melhores energias e você tem tudo para espantar a solidão.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Logo cedo, talvez não seja possível colocar todos os seus planos em prática. Se anda sonhando com uma viagem, planeje tudo direitinho e caia na estrada. Depois do almoço, a Lua entra em sua Casa da Fortuna e o astral fica um pouco mais sério. Aproveite o dia de folga para planejar o orçamento, colocar as compras na ponta do lápis e deixar tudo certinho para o mês que vem. Tá sonhando com um novo amor? Saiba que, se depender do seu charme, você tem mais chance de se dar bem na parte da manhã. A possessividade pode marcar os momentos na companhia do mozão, mas não deixe que isso se torne um problema.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Sua intuição estará tinindo logo cedo e você pode meditar num lugar tranquilo para encontrar serenidade. Mas nem tudo é perfeito e, se planeja viajar, redobre os cuidados e não deixe nada ao acaso. Ainda bem que a Lua entra em seu signo e dá aquela animada no astral. Você vai fechar o domingo se sentindo mais leve e com as energias renovadas, bebê! Ainda dá tempo de curtir os momentos de folga e se preparar para começar a semana com mais ânimo. Alguns contatinhos podem animar as redes sociais, mas a paquera tem mais chance de emplacar se você tomar a iniciativa. Seu jeito confiante e comunicativo também agita as coisas no romance.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Você começa o dia mais otimista e pode descobrir novos interesses, principalmente em um programa com os amigos. Só tenha cuidado para não se desentender com alguém querido porque o astral fica tenso e há risco de briga. Com a entrada da Lua em seu inferno astral no início da tarde, você pode sentir um desejo maior de sossegar e ficar no canto. Se está em dúvida sobre ir ou não a uma festa que já tinha marcado, melhor ouvir a sua intuição. Você e o mozão podem se entender às mil maravilhas, mesmo com o seu jeito pensativo e recluso. Se está na pista, melhor adiantar as coisas e fazer contato logo cedo, quando suas chances serão maiores.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A manhã será ótima para você dar um trato no visual, ou até tentar um estilo diferente. Mas você não terá papas na língua e vai dar sua opinião sobre tudo, o que pode causar atritos com algumas pessoas próximas. Ainda bem que a Lua está de mudança para Gêmeos depois do almoço e deixa o astral mais descontraído, Leão. Encontro com os amigos prometem dar aquela animada no seu humor. E, de quebra, o pessoal também pode dar uma força na paquera, ainda que seja sem querer, ao apresentar alguém novo. Mas você também pode se aventurar nas redes sociais, já que seu charme está on. Valorize as afinidades com o mozão para fortalecer o relacionamento.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O domingo começa animado e quem tem planos de viagem ou passeio diferente pode se divertir de montão. Só não vale deixar a saúde de lado, tá? Todo tipo de excesso vai cobrar um preço hoje, por isso, maneire também na comida e na bebida. Mas a Lua se muda para Gêmeos e deixa o astral mais sério no final do dia. Se está preocupado com a carreira nos últimos tempos, pode ser uma boa traçar novas estratégias agora e até sondar como anda o mercado. Se está só, ligue as antenas com um contatinho bem-sucedido ou que é bastante popular nas suas redes sociais. A estabilidade tem tudo para crescer no romance, o que é uma ótima notícia.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Domingou, bebê, e o dia tem tudo para ser agitado! Mudanças estão previstas, inclusive em casa, e a vontade de dar uma geral nos armários pode falar mais alto. Aproveite as boas energias para descartar tudo o que não usa. A má notícia é que pode pintar briga no romance e se as coisas não andam muito bem, há risco do namoro chegar ao fim. Se é isso mesmo o que quer, vá em frente — é preciso encerrar um ciclo antes de começar algo novo. E com a entrada da Lua em Gêmeos, a paquera ganha fôlego e o seu coração estará muito aventureiro. Se joga! Bom humor e descontração ajudam a levantar o astral e pode fechar o dia de boa com a sua alma gêmea.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Os relacionamentos seguem em alta neste domingo e você vai se sentir melhor se deixar a solidão bem longe. Em casa, porém, pode rolar torta de climão se não controlar o seu temperamento. Mas se são os seus familiares que andam te tirando do sério, vale dar um rolê por aí e esfriar a cabeça para não dizer nada de que possa se arrepender mais tarde. Inspire, respire e não pire! A Lua se muda pra Gêmeos mais tarde e avisa que mudanças estão a caminho. A boa notícia é que a atração física vai dar as cartas na paquera e você pode se dar bem! Já o sexo tem tudo para pegar fogo, seja com alguém novo ou na intimidade com o mozão.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Assuntos do dia a dia podem ocupar sua atenção pela manhã, mas não deixe que isso interfira no seu bom humor. Se cuidar das tarefas sem distração, vai acabar rapidinho e ainda sobra tempo para curtir o resto do dia. A Lua migra para Gêmeos e coloca os relacionamentos em primeiro lugar. Aproveite para reforçar os laços com quem é importante em sua vida e matar a saudade de quem anda distante. Mas a melhor notícia vem pra quem já tem compromisso, Sagita. O romance ganha proteção das estrelas e se torna mais sólido agora. Não é o seu caso e você ainda está na pista? Nesse caso, veja se o contatinho também quer compromisso antes de investir.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Sua habilidade para se expressar vai dar um show logo cedo e você não terá problema para se divertir com quem estiver por perto. Mas as estrelas mandam um alerta: tenha cautela ao lidar com dinheiro, pois pode pintar prejuízo no seu caminho. Antes de sair comprando tudo o que vê pela frente, faça as contas e veja se isso não vai pesar no seu orçamento, tá? Mais tarde, a Lua entra em Gêmeos e você vai colocar os pés no chão, mostrando bom-senso para resolver qualquer parada. Embora o astral fique mais tranquilo, pode pintar uma certa rotina na vida amorosa no final do dia. Paquera, namoro e relacionamento sério contam com as melhores vibes na parte da manhã.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Tudo o que você vai querer neste sábado é ficar no seu canto e curtir a companhia da família. A manhã será favorável para cuidar das tarefas domésticas e deixar a sua casa do jeito que mais gosta. Mas vale dividir as tarefas com o resto da família, assim, todo mundo faz sua parte e não fica pesado pra ninguém. O astral muda mais tarde e pode azedar o clima em casa. Mostre mais jogo de cintura para não bater de frente com um familiar. Um assunto antigo e mal resolvido pode vir à tona. A desconfiança e o ciúme podem incomodar se já tem compromisso. Tá na pista? Um ex pode surgir do nada e atrapalhar a paquera. Cruz-credo!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O domingo começa animado e você tem tudo para se divertir colocando o papo em dia com os amigos, ainda que seja virtualmente. Se puder se encontrar com o pessoal, melhor ainda. Só tenha cuidado com indiretas nas redes sociais — nem tudo é como você parece e pode comprar uma briga à toa. Em compensação, fique bem longe dos fofoqueiros de plantão, tá? Com a Lua de mudança para Gêmeos, reunião ou almoço de família garante animação e muitas risadas. Você e o mozão podem cair na rotina e se acomodar no sofá para curtir aquela série que adoram ou só para passar o tempo abraçadinhos. Credo, que delícia! Já a paquera tem mais chance de dar certo logo cedo.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.