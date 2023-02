Domingo amanhece nublado e com previsão de chuva

Neste domingo (26), o dia amanheceu nublado e com chuva fraca em diversos pontos da capital. A previsão é de que o tempo instável e chuvoso permaneça até o período da noite. Para a capital, a temperatura mínima prevista é de 20°C e a máxima de 31°C, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), para grande parte do estado, o tempo permanece instável, com chuva fraca a moderada. Entretanto, em alguns momentos e de forma mais localizada, a chuva pode ser mais forte e gerar tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque nas regiões sul e leste do estado.

As chuvas devem ocorrer, preferencialmente, durante o período da tarde devido ao transporte de umidade e aquecimento diurno, de acordo com o Cemtec.

Em Dourados, a temperatura varia entre 20°C e 30°C. Para Corumbá, na região do Pantanal, a temperatura pode chegar a 32°C, com mínima de 24°C. Na região Norte, em Coxim, a máxima chega a 33°C e a mínima fica em 22°C.

Entre os dias 22 fevereiro a 10 de março de 2023 são esperados acumulados de chuvas acima de 150 milímetros, com destaque para as regiões centro-sul. Os maiores acumulados de chuva são esperados para a região extremo sul do estado, com valores acima de 250 milímetros. O alerta vale até o fim da manhã desta sexta-feira.