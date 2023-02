Projeto Brigada Civil Mirim MS foca em combate e prevenção a incêndios

Curso de formação do projeto Brigada Civil Mirim MS para crianças tem como foco o combate e a prevenção a incêndios

O amor pela profissão e por crianças fez com que a bombeira civil Esther Vital criasse o projeto Brigada Civil Mirim MS, em 2020. A iniciativa busca oferecer curso de formação de combate e prevenção contra incêndios, com atividades que variam desde os primeiros socorros até a utilização de extintores. Após três anos, o desejo da idealizadora é direcionar os pequenos para o futuro.

“A ideia do projeto foi minha, eu vim de uma família de militares, acabei me envolvendo em projetos sociais e quis fazer algo que viesse para ficar, algo útil e que as crianças nunca se esquecerão. Eu tenho amor pelas crianças e ver que eles estão pondo em prática tudo que é ensinado, é muito gratificante, é isso que me dá ânimo para continuar, é um trabalho gratificante”, revela a coordenadora e idealizadora do projeto.

O projeto atende atualmente cerca de 100 crianças, de 7 a 15 anos. As aulas são ministradas no centro comunitário do Conjunto União, na Região do Lagoa, aos sábados. Os “guardiões” treinam para conseguir proteger familiares e amigos, em casos de incêndio. “No cotidiano eles colocam em prática toda a parte técnica que é ensinada nas aulas. Em casa eles aprendem a desligar o botijão de gás, na escola quando um coleguinha cai e precisa de socorro, ou quando escutam um sinal de emergência, por exemplo”, explica.

Além da Região do Lagoa, o projeto se estendeu para o distrito de Anhanduí: no local 45 crianças participam das atividades. Segundo Esther, a ideia é chamar a atenção da população e do Poder Público para que todas as sete regiões da Capital consigam ser atendidas.

“É importante a sociedade e o Poder Público entenderem que esse projeto pode ser expandido para as sete regiões de Campo Grande, nós queremos que todos tenham acesso. Estamos buscando mais visibilidade para apoiar essas crianças, queremos expandir o curso para que elas possam se envolver mais em trabalhos sociais no futuro”, almeja.

Por Bruna Marques – Jornal O Estado do MS.

