Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Seu lado sociável ganha destaque e vai ser mais fácil trabalhar em parceria com os colegas. O astral também segue mais leve e ajuda quem tem planos para estudar ou trocar informações com pessoas mais próximas. Aproveite pra entrar em contato com os amigos e matar a saudade. O desejo de curtir a vida também está em alta e você pode se esforçar para reatar alguns laços, visitar alguém querido ou só entrar em contato para colocar o papo em dia mesmo. Mas, à noite, uma crítica pode gerar desconforto e até uma discussão com quem ama. Se quiser manter a paz no romance, os dois precisam pegar mais leve nas cobranças. A paquera promete novidades e segue em alta.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Com a entrada da Lua em Libra, os assuntos do dia a dia vão exigir atenção. Procure usar seu bom-senso para cuidar de qualquer pendência no trabalho e não saia muito do basicão: essa será a chave do sucesso hoje. É verdade que será preciso esforço extra para dar conta de tudo o que deve aparecer pela frente, mas vai valer a pena, meu cristalzinho! À noite, pode ser necessário dar mais atenção ao seu corpo se quiser preservar a saúde. Bora fazer alguns sacrifícios para se cuidar melhor? A paquera talvez fique meio parada, mas não há sinal de maiores problemas nessa área. Tem compromisso? Lidar com a rotina será o maior desafio do romance, mas não desanime.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Nessa madrugada, a Lua passa a brilhar em seu paraíso astral, sinal de que você conta com excelentes energias para os seus projetos! Aproveite para fazer os contatos necessários com colegas e clientes hoje, porque você vai se expressar com mais charme e confiança. As parcerias e as tarefas em equipe podem trazer um resultado melhor do que esperava. Você também conta com uma dose extra de sorte e pode ter ótimas surpresas em sorteio ou apostas em geral, inclusive nas redes sociais. Há sinal de muito romantismo e carinhos com o mozão. A paquera também ganha uma turbinada dos astros e você pode se dar bem. Só evite disputar o mesmo crush com uma amiga.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Hoje, será mais fácil você se concentrar em assuntos práticos, tanto em casa quanto no trabalho. Você vai demonstrar boa vontade na hora de tratar das tarefas diárias, mas é bom manter o foco se quiser terminar tudo a tempo. Talvez seja difícil lidar com mudanças porque sua capacidade de improviso não será das melhores nesta quinta, mas saiba que o resultado tem tudo para ser positivo no final das contas. Aproveite para tirar um tempinho e curtir sua casa, a companhia da família e dos parentes. A família pode causar atritos na sua vida amorosa, mesmo que não tenha intenção. Por outro lado, pode ter papel importante na paquera e até apresentar alguém se estiver só.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Com a entrada da Lua em Libra nessa madrugada, seu lado comunicativo ganha destaque e você vai usar sua lábia para resolver qualquer pepino. No trabalho, dará um show em tudo que envolva comunicação, especialmente nas mídias sociais e em reuniões por videoconferência. Aproveite para vender suas ideias, impressionar e convencer colegas, clientes ou pessoas próximas. À noite, porém, podem surgir alguns probleminhas de comunicação por causa da distância e o astral fica mais tenso. Não deixe isso interferir no romance. Altas doses de carinho e até uma declaração de amor ajeitam as coisas com mozão. Seu charme estará irresistível e vai chover contatinho na sua horta!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

No que depender das estrelas, os assuntos financeiros devem correr numa boa nesta quinta. Foque no que é importante e administre com cautela tudo o que envolva dinheiro ou investimento da sua parte. Se a grana anda curta, essa é a hora de buscar um trabalho que pague melhor. Só não jogue tudo pro alto antes de ter outro trabalho em vista. Assunto envolvendo herança ou que estava parado na Justiça pode se desenrolar agora. A possessividade cresce e há risco de provocar brigas se não pegar mais leve com o mozão. Dê uma volta para esfriar a cabeça assim que perceber que as coisas estão esquentando, tá? Não há sinal de novidades na paquera.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você começa o dia com muito pique e pode resolver alguns assuntos pessoais que estavam pendentes, cortesia da Lua que se mudou para o seu signo nesta madrugada. Preste atenção na maneira como você lida com as pessoas e veja o que pode ser melhorado para garantir que os relacionamentos se desenvolvam numa boa. Exigir que tudo seja feito do seu jeito, seja na vida pessoal ou profissional, acaba provocando desgastes. A boa notícia é que as coisas devem correr bem de maneira mais favorável na conquista a partir de hoje. Aposte em altas doses de charme para resolver qualquer assunto que esteja causando desgastes com o mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Com a Lua infernizando seu astral a partir de hoje, o desejo de ficar no seu canto tem tudo para crescer. Aproveite para buscar paz e tranquilidade, cuidando das tarefas no seu ritmo e sem a presença de muita gente ao redor fazendo algazarra. Se trabalha em home office, converse com a família e explique que precisa de silêncio para se concentrar. Sua intuição vai fazer hora extra e pode indicar a melhor maneira de lidar com imprevistos, inclusive na saúde. Mal-entendido ou gente intrometida pode trazer problemas para a paquera ou causar desgastes no romance. Pegue leve e não confie demais no que falam por aí. Na dúvida, ouça sua intuição e investigue por conta própria.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

No trabalho, você conta com ótimas vibes para correr atrás dos seus sonhos. Vai ser mais fácil pensar fora da caixa e interagir com colegas e amigos — esse será o segredo para o sucesso. Bom momento para expandir seus contatos, conhecer gente nova, fazer amizades e estreitar os laços com quem já faz parte da sua vida. Mas nem tudo será perfeito sem defeito e o astral pode ficar mais tenso à noite. Só não deixe isso azedar seu humor. O romance ganha mais entrosamento e você vai conversar sobre qualquer assunto com o mozão. Peça uma ajuda aos amigos para movimentar a conquista e aposte nas redes sociais se ainda não tem um alvo em vista.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua destaca seu lado ambicioso, sinal de que começa o dia com a atenção concentrada no trabalho. Bote as mãos na massa e faça o possível para deixar uma boa impressão nos colegas e na chefia. Foque no que é importante e aproveite para deixar em ordem aquelas tarefas que estavam pendentes há algum tempo. Sua popularidade tem tudo para crescer, mas é importante ceder em alguns pontos para evitar atritos desnecessários. À noite, vale a pena dar um passo atrás para manter a paz em casa. Se está saindo com alguém, esse é um bom momento para conversar sobre o futuro que imagina para vocês dois. Há um clima de seriedade com o mozão, mas nada para se preocupar.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A quinta começa a todo vapor e você pode melhorar sua produtividade se sair da rotina no serviço. A relação com as pessoas que estão longe ganha destaque, mas será preciso deixar a diversão de lado e focar a atenção nas tarefas primeiro. À noite, pode ser difícil ficar muito tempo parado no mesmo lugar e a impaciência deve dar as caras. Uma voltinha ou uma mudança de cenário é tudo o que você precisa para melhorar o humor. Se está em busca de um novo romance, os contatinhos nas redes sociais podem ajudar. Mas um mal-entendido talvez atrapalhe seus planos de conquista. Você e o mozão embarcam numa fase mais descontraída e animada a partir de agora.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Pode se preparar para algumas reviravoltas ao longo do dia, Peixes, tanto no trabalho quanto nos assuntos particulares. Mas não se preocupe antes da hora porque o seu signo costuma mostrar jogo de cintura e se adapta às mudanças com facilidade. No final, você tem tudo para sair ganhando de um jeito ou de outro. Sua intuição estará afiada, mas tente respirar fundo e mantenha a calma para não gastar mais do que pode por impulso à noite. As estrelas também ajudam na paquera e você pode topar com um contatinho muito atraente e misterioso quando menos espera.

