Puccinelli vai a Brasília para visitas a Simone Tebet e ministro dos Transportes

Em tentativa de retomada da vida política, talvez como articulador, o ex-governador André Puccinelli (MDB) foi até Brasília, onde realizou visitas de cortesia à ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e ao ministro dos Transportes, Renan Filho. Puccinelli saiu de Mato Grosso do Sul acompanhado de lideranças emedebistas do Estado como o deputado Junior Mochi, ex-senador Waldemir Moka, ex-ministro Carlos Marun e o presidente da Câmara de Anastácio, Ademir Alves.

Ao jornal O Estado, Puccinelli também afirmou que teve um encontro com o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, para articular rumos partidários. “Falamos com a ministra Simone onde eu a parabenizei pelo desempenho político, tive reunião com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi e ainda me encontrei com o meu amigo, senador Renan Calheiros. Sobre o objetivo da conversa com Rossi falaremos no tempo certo.”

Puccinelli também aproveitou a tarde na capital federal para visitar o gabinete do senador Nelsinho Trad (PSD). Além disso, ao seu tradicional jeito misterioso, informou em poucas palavras que esteve com a ex-deputada federal Rose Modesto para “fazer interlocução política”. Questionado se Rose iria sobre se filiar ao MDB, ele não confirmou, mas também não negou. “Isso não podemos dizer agora, Juliana Braga Folhapress O senador Sergio Moro (União-PR) apresentou nessa terça-feira (8) um requerimento pedindo o desarquivamento do PLS 166/2018, que trata da prisão em segunda instância. A proposta foi desmembrada do pacote anticrime que o parlamentar apresentou quando era ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL) e é uma de suas principais bandeiras. Todas as propostas não apreciadas são arquivadas de uma legislatura para outras. Para desarquivá-la Moro precisará do apoio de 27 senadores e essa será o primeiro teste de seu capital político como senador. “Apresentei o requerimento para que as casas do Congresso retomem, com brevidade, um tema que é muito caro para a sociedade. Vários criminosos, inclusive pessoas condenadas por corrupção, um crime grave que atenta contra a democracia – foram colocados em liberdade”, defende Moro. A proposta que Moro pretende tirar da gaveta chegou a ser aprovada pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) em dezembro de 2019, mas sua tramitação não teve prosseguimento. Na Câmara foi criada uma comissão especial para debater o assunto, mas o relatório final também não chegou ao plenário. Porque estamos fazendo uma interlocução política.”

Visita ao Ministério dos Transportes Puccinelli informou que o objetivo de visitar o Ministério dos Transportes era para cumprimentar o filho de Renan Calheiros, o ministro Renan Filho, e lembrá-lo de alguns pedidos essenciais para as rodovias de Mato Grosso do Sul,, que já foram comunicados pelo governador Eduardo Riedel (PSDB). “Estou aqui como amigo da família de Renan Calheiros. O governador Riedel já comentou sobre as necessidades de viabilização de rodovias como a 262, a 267 e acesso à Rota Bioceânica. Não custa lembrá-lo desses pedidos do governador. Eu não sou nada do governo, mas estou aqui e posso falar sobre isso porque quero o desenvolvimento do meu Estado.”

O ex-governdor André Puccinelli fez questão de deixar claro que, mesmo tendo perdido a eleição, busca alternativas para o Estado. Após o encontro com o governador Eduardo Riedel (PSDB), onde foi conversado sobre algumas reivindicações de MS ligadas ao Ministério dos Transportes, que está com o MDB, André disse ser amigo do ministro Renan Filho e levou as questões. “Pedimos ao ministro dos Transportes, Renan Filho, solução para a BR-163, e também sobre concessões das BRs 262 e 267 e das alças de acesso à ponte em Porto Murtinho, da Rota Bioceânica. E com certeza, o governador Riedel em seu encontro em Brasília irá reforçar ainda mais esses pedidos, além de outros. Ajudaremos sempre Mato Grosso do Sul”, concluiu.

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.