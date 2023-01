Jovem é presa no terminal rodoviário transportando cocaína para o interior de MS

Uma jovem de 19 anos, foi presa na noite de ontem (18) com porções de cocaína, no Terminal Rodoviário de Campo Grande. Aos policiais, a mulher disse que estava levando os entorpecentes para o interior do Estado.

A ocorrência aconteceu por volta das 20h30, quando os policiais encontraram um tablete de cocaína no terminal rodoviário. Diante do flagrante, os militares realizaram uma vistoria no local, com uso de cães na tentativa de localizar o suspeito que transportava o entorpecente.

Durante a fiscalização, a jovem que estava no saguão da rodoviária, saiu correndo em direção a saída, ao avistar o cão de faro Ozzy, contida pelos seguranças.

Interrogada, ela disse que morava em Costa Rica e que estava transportando o entorpecente encontrado porque precisava de dinheiro. Ela ainda disse que uma amiga ofereceu R$ 1 mil reais para que ela transportasse os entorpecentes até Paranaíba.

A jovem foi presa em flagrante e encaminhada a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Na delegacia, ao ser novamente interrogada, ela não soube dizer a quem pertencia à droga. O caso será investigado.

