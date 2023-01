Carlão diz que troca de secretário causa descontentamento

O presidente da Câmara de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges, o “Carlão” (PSB), afirmou ao jornal O Estado que os vereadores estão descontentes com a troca do secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, pelo engenheiro Domingos Sahib Neto.

Entre os motivos da preocupação, Carlão destaca que Fiorese era um gestor acessível e de bom diálogo com os parlamentares, nunca deixando de atender as demandas vindas dos bairros das sete regiões da Capital.

“O Rudi era um secretário acessível e todos os vereadores gostam dele, porque quando ligava ele atendia.

Se ligava falando de emergência em algum bairro, ou buraco gigante ele já resolvia. Se tinha reunião ele participava, mesmo que fosse à noite. Então, era um secretário acessível, que atendia a todos os vereadores”, disse Carlão, que enfatizou também os inúmeros problemas da cidade.

Carlão pontuou ainda que respeita a decisão da prefeita Adriane Lopes (Patriota), pela troca, mas que os vereadores vão cobrar o novo secretário e que, a partir de agora, devem avaliar como será o tratamento recebido pelo novo comandante.

Para o vereador, ter perfil técnico e de resultados é importante, mas o secretário também tem de ter habilidades políticas e de diálogo entre os Poderes. “A maioria dos vereadores está descontente com a saída dele. Mas é uma prerrogativa da prefeita. Ela quem sabe o que está fazendo. Esse que ela nomeou, ela pode entender que é melhor que o Rudi. Para nós, é que vamos ter que saber […] quando ligarmos para ele, e ver se vai atender, ou se vai estar dias de chuvas nos bairros, isso aí vamos ver.

Acho que a cidade perdeu muito com a saída do Rudi”, finalizou Carlão.

Escolha de Sahib

A presidente do Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS), Vânia Mello, divulgou que foi consultada pela prefeita Adriane Lopes que buscava um nome técnico para integrar sua equipe. “Isso mostra a retomada da confiança do Poder Executivo no conselho.

Acredito que seja reflexo de nossa atuação em busca da valorização das profissões.” Ela cita que o Crea-MS deu aval e isso foi fundamental para a escolha do engenheiro civil Domingos Sahib Neto.

Com cerca de duas décadas de dedicação ao Sistema Confea/Crea, Sahib Neto é o

atual representante de Mato Grosso do Sul no Conselho Federal. Além disso, foi presidente do Iems (Instituto de Engenharia), conselheiro e diretor do Crea-MS, ocasião esta em que assumiu interinamente a presidência do conselho. Sahib Neto é servidor aposentado o TCE-MS (Tribunal de Contas de MS), onde atuou como auditor de controle externo e trabalhou junto com o deputado estadual Lidio Lopes (Patriota), marido da prefeita [funcionário de carreira do TCE-MS]. Ele é também especialista em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental; em Gestão Pública e Metrologia aplicada à Engenharia.

Ele afirma que assume a pasta com a missão de dar continuidade aos projetos em andamento, fazer levantamentos e garantir as execuções. “A primeira ação será um levantamento preciso de toda a secretaria para, imediatamente, com esse diagnóstico em mãos, atuar para garantir que as obras possam ser executadas para o momento presente, mas com o cuidado de planejar sua eficiência pensando também no futuro.”

