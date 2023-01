Colisão entre veículos mata adolescente e deixa quatro feridos

Um adolescente de 17 anos, morreu e quatro pessoas ficaram feridas, ontem (1), em colisão entre dois veículos, na BR-262, em Miranda, a 203 quilômetros de Campo Grande. As vítimas foram socorridas para um hospital da cidade, onde se encontram em observação.

Conforme informações da página Conexão Sudoeste, a colisão aconteceu entre um Chevrolet Corsa e uma Volkswagen Saveiro. Em depoimento, o motorista disse ao site que estava em sentido Anastácio, quando perdeu o controle da direção, colidindo na lateral da Saveiro, que estava em sentido contrário. Dentro do veículo, de modelo Corsa, estavam quatro pessoas que ficaram feridas, socorridas pelo Corpo de Bombeiros até uma unidade de saúde. O motorista não teve ferimentos, já a passageira foi atendida no local.

O acidente deve ser apurado pela polícia. Ao todo, três viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionados, além da funerária e perícia técnica.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.