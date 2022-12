Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Terça-feira começando com mudanças da Lua, que entra logo cedo no seu inferno astral, mas nada de cismas, ariangel! É hora de confiar na sua intuição e mostrar a garra que possui ao batalhar por seus interesses, sobretudo na profissão. Explore a sua determinação e capacidade realizadora para ir atrás suas metas e não vai demorar muito para conseguir o que quer. Os ventos sopram a favor dos contatos profissionais e você pode conseguir aliados importantes agindo com discrição. Tarde oportuna para tratar de melhorias salariais, mas não comente com ninguém. Pena que tensões vão rolar à noite e podem atingir sua vida amorosa. Cautela com deslealdade, fofocas e quebras de confiança na paquera e no romance.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Se depender do Sol e da Lua, hoje você terá ânimo, confiança e energia farta para buscar seus objetivos, tourinha! Vai mandar bem em parcerias, equipes e se enturmar com facilidade em outros grupos e frentes de trabalho. Pode expandir seus horizontes e conhecimentos através de amigos e conhecidos. Também terá competência e perseverança para realizar seus planos e vai farejar boas oportunidades de longe. Mas se os períodos da manhã e da tarde estão protegidos, a noite pode deixar a desejar, ainda mais na paixão. Há risco de briguinhas com o mozão por causa de ciúme. Se está na pista, não se iluda com as aparências e evite cair na sofrência se o lance não rolar. Nada como um dia após o outro, bebê!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O ano está por um triz, mas vontade de subir na vida vai falar mais alto hoje e isso deve trazer disposição extra para você lutar por suas ambições. É hora de ir atrás dos seus interesses com toda dedicação porque seu destino é lacrar e lucrar, geminianjo! Com estratégias inteligentes, fé no seu taco e profissionalismo, vai chegar mais perto do que sempre quis – o sucesso te espera! Porém, se o dia pode trazer glórias e conquistas, instabilidades estão previstas à noite e você precisará controlar as suas reações. Marte deixa os seus nervos à flor da pele e convém pegar mais leve na hora de falar umas verdades para não tretar com amigos, parentes ou o love. Atitudes precipitadas podem dar ruim na paquera.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Hoje você conta com mais curiosidade e pique para pensar fora da caixa, se arriscar e fazer coisas diferentes que podem até render lucros. Se procura emprego, pode se deparar com boas oportunidades ao manter contato com outras empresas. O momento também é oportuno para investir em cursos, treinamentos e se atualizar profissionalmente. As relações pessoais ficam favorecidas ao longo do dia e não deve faltar harmonia. Você vai se dar bem com todos e deixar o clima gostosinho. Se está na pista, há chance de esquecer um embuste e se ligar num novo amor, mas o clima vira à noite e chateações podem rolar. É melhor não esperar muito porque nem tudo será o que parece e até o romance pode ser alvo de atritos.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Leodivos e leodivas adoram estar no centro das atenções, mas nessa terça seu signo pode se mostrar mais quieto por fora e inquieto por dentro. Talvez sinta vontade de sair de cena para cuidar dos seus assuntos mais íntimos. Seu poder de concentração aumenta e o trabalho deve render bastante à tarde, ainda mais se estiver num canto tranquilo. Bom período para tratar de interesses que envolvam seguro, cartório, benefícios sociais, investimentos e proventos de pais ou parentes. No amor, o sexo esquenta, a intimidade ganha destaque e deve render muito prazer, mas tensões tendem a aflorar no período da noite e conflitos podem provocar torta de climão – não deixe nada azedar o clima com o crush ou o mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Rotinas agradam virginianjos, mas hoje os astros incentivam a explorar a criatividade, quebrar a monotonia e dedicar mais tempo para atividades que proporcionam satisfação. Além de contar com mais desenvoltura, ideias férteis e imaginação, você estará de braços dados com a sorte e um dinheiro inesperado pode cair na sua mão. Também vale a pena apostar em parcerias pessoais e profissionais: vitórias podem ser alcançadas ao somar forças com quem convive e trabalha. Mas aproveite as vibes positivas que vão rolar durante o dia porque a coisa muda de figura à noite e bagacinhas podem surgir e afetar suas relações. Pegue leve nas críticas para não se desentender com o love ou melar uma conquista dada como certa.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O desejo de curtir a vida se intensifica na última semana do ano, mas hoje os deveres e responsabilidades vão se impor e não tem jeito de fugir do trabalho. Pode continuar sonhando com a mega da virada, mas foque no que precisa ser feito e vai com tudo porque o serviço tende a render bastante. Você vai sobressair com talento, habilidade e boas estratégias, sem falar que terá ótimas energias na saúde e apoio da família para resolver lances em casa. Mas o pique pode diminuir à noite e perrenguinhos vão rondar suas relações, o que exigirá muito jogo de cintura. Se já se amarrou, explore sua diplomacia para se entender melhor com mozão. Namoro à distância pode enfrentar obstáculos – seja paciente, bebê!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Meus irmãos e minhas irmãs astrais estão com tudo e quem garante é a Lua, que hoje começa a brilhar no paraíso astral. Isso quer dizer que o carisma escorpiano estará nas alturas e o cenário é perfeito para investir em contatinhos e paqueras. Interesses de trabalho devem fluir do jeito que espera e a comunicação será uma grande aliada para o seu sucesso. Vai ser mais fácil expor ideias, planos, se destacar em reuniões e convencer colegas, chefes ou clientes. Bom período para faturar com compras, vendas e negociações presenciais ou virtuais. Porém, coloque um freio na sinceridade e no lado mandão à noite para não se meter em saias justas nem provocar atritos com as pessoas à sua volta, inclusive o love.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Se depender do céu, você já vai acordar com muita disposição para resolver assuntos domésticos e agilizar tudo em casa antes de sair. Se sobrar um tempinho, aproveite para fazer aquele conserto que vive adiando. Tarde favorável para se virar nos trinta e ganhar uma grana extra: pode sair no lucro ao somar forças com os parentes. Se trabalha em home office, faz algum bico ou toca um negócio em seu próprio canto terá um período bem rentável. Na paixão, pode se engraçar com alguém que conhece, mas tome cuidado para não agir de forma precipitada, pois não é hora de cobrar definições ou decisões do crush. Noite tensa no romance – convém pegar mais leve para não ter tretinhas ou tretonas com o mozão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Um clima mais leve, descontraído e receptivo vai embalar seu dia, meu cristalzinho! Você não terá a menor dificuldade para interagir com os outros, ao contrário, estará mais falante e pode engatar altos papos com parentes, amigos e vizinhos. Sua energia mental e capacidade de persuasão vão dar as cartas no trabalho e você saberá estimular a cooperação dos colegas, exercendo mais influência no ambiente profissional. Tarde indicada para lidar com dinheiro e negociar melhorias salariais. No entanto, o astral pode ficar nervosinho à noite e há risco de bater de frente com quem convive. Deixe assuntos do passado de lado e tenha cautela para não se estressar com o love. Paquera com altos e baixos.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Tá difícil juntar uma grana para passar o Ano-Novo dos sonhos, Aquário? Então bora aproveitar as vibes astrais de hoje, pois o momento é ideal para incrementar seus recursos. A Lua desembarca na sua Casa da Fortuna e promete dar a maior força para você ampliar os seus ganhos. Os frutos da sua dedicação podem vir mais cedo do que imagina para a sua conta e ótimas notícias devem surgir à tarde. Mas será preciso agir na surdina, trabalhar com discrição e não comentar seus planos com ninguém. No lado amoroso, é melhor não criar muitas expectativas à noite e maneirar no sentimento de posse. Seu signo não é do tipo ciumento, mas há risco de brigar com o mozão ou fazer o lance com o crush desandar.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Aleluia, aleluia, peixinha! Ótimas novidades chegam da Lua, que ingressa no seu signo ao amanhecer, deixando a sua vitalidade e o seu astral lá em cima. Você vai irradiar brilho pessoal e seu charme estará simplesmente irresistível, o que deve atrair contatinhos de milhões e muita, muita paquera. A sua criatividade fica no modo turbo no trabalho e você pode dar passos largos em direção ao sucesso se souber aplicar bem os seus talentos. Se gosta de jogos, raspadinhas e loterias, bora apostar porque a sorte sopra a favor. Porém, as estrelas recomendam mais paciência à noite, quando tensões podem rolar em seus relacionamentos. Procure ter mais tato e jeitinho com parentes, pessoas próximas e o love.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.