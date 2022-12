Polícia Federal anuncia normalização na emissão de passaportes

A Polícia Federal (PF) informou hoje (26) que a emissão de passaportes está sendo normalizada. De acordo com a corporação, a distribuição dos documentos cuja demanda estava represada desde o início do mês já foi iniciada. Na semana passada, a PF chegou a informar que 108.701 pessoas aguardavam para receber o passaporte.

A entrega dos documentos de viagem será gradual, de forma que os requerentes deverão consultar o status da solicitação e apenas se dirigir ao posto se o passaporte estiver “disponível para entrega”.

A situação do status pode ser consultada no endereço https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/passaporte/ajuda/duvidas/andamento/andamento-consultar#formfield-form-widgets-resposta.

A confecção dos passaportes foi suspensa pela primeira vez no dia 19 de novembro por falta de recursos. Na semana seguinte, o governo federal remanejou R$ 37,36 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para a reativação do serviço. Mas esse montante só foi suficiente para atender a produção dos documentos solicitados até o dia 30 de novembro, culminando em uma nova suspensão em 1º de dezembro.

Os atendimentos seguem sem alterações nos postos da PF em todo o Brasil.

Os prazos de entrega de novos pedidos serão normalizados tão logo as solicitações anteriores tenham sido processadas.

O passaporte é um documento que comprova a identidade do viajante. Nele, são registradas as entradas e saídas do país, além de vistos e autorizações. Para obter o documento, é preciso pagar uma taxa de R$ 257,25. O valor arrecadado, no entanto, não é administrado pela PF, pois os recursos são encaminhados para a conta do Tesouro Nacional.

