Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Finalmente, sextou, bebê, e a Lua Nova promete despertar seu lado mais ambicioso e batalhador. Os assuntos da carreira estão em alta, mas convém se empenhar bastante para aproveitar ao máximo as oportunidades e transformar sua força de trabalho em dinheiro no bolso. A vitalidade sobe na saúde e você tem mais é que aproveitar a cota extra de energia para cuidar bem do seu corpo e se exercitar. Quem programou viagem ou pretende reunir a família toda no Natal pode seguir em frente com os planos, pois terá bons estímulos e todo apoio que precisar. No amor, seu carisma e popularidade se elevam e você vai ganhar enxurrada de likes: novos seguidores e crushes na área! Astral animado e movimentado com o momozin.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Hoje a Lua fecha parceria com o Sol e garante um momento perfeito para você implantar mudanças na sua vida, Touro! Não falta estímulo para começar uma nova fase no trabalho, embarcar em um empreendimento ou em outros interesses que tragam promessas de ganhos e realizações. Há chance de descobrir mais do que imagina e você pode se surpreender ao tomar novos rumos, portanto, escolha com calma e sabedoria a direção que quer seguir. Passeios, viagens e encontros com as pessoas queridas prometem alegrias e seus relacionamentos ficam protegidos. Novos ventos sopram na paixão e você pode ficar frente a frente com alguém que combina contigo em tudo. No romance, sintonia de corpo, mente e alma com o love.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

É quase Natal e transformações estarão em curso neste período, estimulando você a dar upgrade nos seus planos, cortar o que não vai bem e fechar ciclos. Vale a pena examinar mais a fundo o que quer para a sua vida daqui pra frente e focar no que realmente traz felicidade. Os instintos ficam aflorados e você terá muita habilidade para lidar com os interesses financeiros, negociar e faturar. Aproveite para incrementar os lucros e se arriscar um pouco mais em busca dos seus sonhos, mas sem deixar os cuidados com a saúde de lado. Com seu jeito seducente e sensual turbinado, pode se preparar para arrasar na paixão.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Você já começa esse fds festivo com as atenções voltadas para as suas relações e dará o seu melhor para fortalecer os vínculos com as pessoas queridas. Também vai se dedicar bastante para somar esforços com quem trabalha, o que deve trazer excelentes resultados na vida profissional e mais dim-dim no bolso. Se está sem emprego fixo e vive de bicos, ideia de sociedade ou parceria pode abrir novas possibilidades. Bora lá pesquisar alternativas e falar com quem tem interesses parecidos com os seus. Em matéria de amor você não tem do que reclamar, cancerianjo! O convívio com o xodó fica pra lá de protegido e se está na pista, são grandes as chances de passar o Natal de braços dados com um novo love.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Hoje seu lado persistente e responsável vem à tona e não falta empenho para chegar aonde quer. Você vai centrar o foco no trabalho e pode até fazer alguns sacrifícios para alcançar os resultados que deseja. Só não convém deixar os cuidados com a alimentação e a saúde em segundo plano. Concentre-se no serviço, mas zele pelo seu bem-estar e coma direitinho, afinal, saco vazio não para em pé, não é mesmo bebê? Nos contatos pessoais, seu jeito fica mais prestativo e você vai estender a mão aos parentes e amigos. Mas talvez tenha que aparar algumas arestas com o mozão para o romance fluir numa boa. Tá sozinha, leãozinha? Presta atenção à sua volta: pode ter colega louco de vontade de cair nas suas garras.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Sextou, meu cristalzinho, e você tem motivos de sobra para glorificar em pé! A Lua muda para o seu paraíso e entra na fase Nova, iluminando e protegendo o seu astral. Pode ir com confiança atrás da grana, dos interesses profissionais e dos sonhos que quer alcançar porque tudo vai dar certo hoje. Aproveite a maré sortuda para mostrar suas habilidades criativas e se ocupar com as coisas de que mais gosta. Pode atrair bons lucros fazendo o que sabe e proporciona satisfação: as suas ações e iniciativas vão dar o resultado que espera no trabalho. Conciliar dever com prazer fará tudo parecer mais mágico, agradável e abençoado. Seu carisma vai brilhar na paquera e o clima é de felicidade plena com o xodó.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Em contagem regressiva para o Natal, você vai querer tudo prontinho, lindo e organizado em casa para receber as pessoas queridas. Apoio do céu não vai faltar e os astros avisam que a prioridade hoje é a vida familiar. Talvez tenha que resolver alguns assuntos chatinhos e coisas pendentes, mas tudo deve transcorrer numa boa, portanto, nada de se preocupar. O trabalho também deve exigir mais de empenho, só que os frutos virão e serão compensadores, inclusive para o seu bolso. Vai dar até para caprichar nos presentinhos de última hora. Intimidade blindada com o mozão, mas se está só pode sentir saudade de um ex. Acha que quem vive de passado é museu? Então bora lá pra pista conhecer gente nova, bebê!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Sextou, escorpiãozinho, e grandes promessas são anunciadas pelas estrelas, a começar pela vida profissional. O diálogo e a troca de ideias com colegas próximos podem render algo novo e promissor. Hoje a comunicação será a chave para o seu sucesso, portanto, aposte alto nas suas opiniões e em seu poder de convencimento para mandar bem nos contatos de trabalho e nas relações pessoais. Se pintar algum entrevero, será passageiro e bastará ouvir os outros de coração aberto para logo esclarecer qualquer mal-entendido. Com o mozão, boa fase para ter conversas francas, se abrir e melhorar o que pode estar pegando na relação. Surpresinhas para quem está na solteirice: uma paixão a primeira vista pode rolar.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você tem uma natureza independente e não gosta muito de disciplina e limites, mas hoje tende a centrar esforços no trabalho e vai lidar bem com as regras do jogo, tudo porque o foco principal é garantir retorno financeiro. Estabilidade material será mais importante e os astros fortalecem seu anseio por progresso, por isso, vai enfrentar qualquer obstáculo com boa vontade e determinação para ver a cor do dinheiro e passar um Natal regado em companhia dos seus. Bom astral com amigos mais íntimos e o pessoal de casa. Na vida a dois, pode realizar sonho de consumo que você e o seu mozão idealizam há tempos. Paquera talvez não traga grandes surpresas, mas se tem um crush em vista pode ver o lance evoluir.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Quer notícia boa, meu cristalzinho? Eu tenho e já adianto que é ótima! A Lua desembarca no seu signo, fecha parceria com o Sol e muda para a fase Nova, blindando o seu astral em todos os aspectos. A saúde ganha resistência, sua produtividade será alvo de elogios no trabalho e as finanças atravessam um período de expansão com grana entrando. Pode colocar seus planos em ação e aproveitar o bom momento para organizar os preparativos para o Natal – vai dar tudo certo! Na vida familiar, você vai tomar a dianteira e resolver as coisas com o maior pique. Agora, as melhores vibes rolam na paixão e seu brilho pessoal fica irresistível. Sexta perfeita para arrasar na conquista e deixar o mozão aos seus pés.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A programação para o Natal toma forma, mas hoje você pode sentir vontade de passar um tempo no seu canto, seja para recuperar o fôlego depois de uma semana agitada ou apenas para pensar na vida. Em compensação, o clima em casa é de proximidade com a família e você vai contar com o seu pessoal para o que precisar, só reforce um pouco o jogo de cintura e a tolerância no trato com quem tem mais idade. O trabalho vai fluir melhor se fizer a sua parte sem esperar pelas iniciativas ou pelo apoio dos outros. Na paixão, pode ficar mais na sua e hesitar antes de se ligar emocionalmente, mas se sentir que o crush vale a pena, vai querer investir. O romance pede diálogo e chamego – reforce o carinho com o love.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Sextou, peixinha, e sua vida social fica pra lá de animada! Agitos, encontros, contatinhos e reuniões vão proporcionar momentos gostosos e inesquecíveis. Festinha na firma, amigo secreto ou outros eventos que reúnam pessoas diferentes devem agradar em cheio, isso sem falar que amizades antigas podem ser retomadas e você vai amar rever gente que não encontra há um tempão. Se precisar de ajuda para qualquer coisa, pode pedir sem receio porque o que não falta hoje é gente disposta a te estender a mão. No romance, vai mostrar seu lado prestativo, leal e garantir sintonia plena com o mozão. Se está na pista, amigues podem ter um papel importante na paquera, mesmo que seja para te apresentar alguém especial.

