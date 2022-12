Homem perde direção de veículo e capota às margens da MS-141

Um homem de 33 anos, ficou ferido ao perder a direção do veículo em que conduzia e capotar as margens da MS-141, entre Ivinhema e Naviraí, a 364 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o site Ivinotícias, o condutor seguia em seu veículo, de modelo Fiat/ Uno, com placas de Mirandópolis (SP), quando perdeu a direção, saiu da pista, capotando as margens da pista.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros compareceu no local e atendeu a vítima. Ela tinha uma fratura no fêmur esquerdo.

O motorista foi encaminhado para o hospital municipal, já o carro foi completamente destruído.

