Após atrasos, Nasa lança missão lunar Artemis 1

Após quase dois meses de atraso, a Nasa lançou na madrugada desta quarta-feira (16) a missão Artemis 1, que é o primeiro voo do foguete SLS (Space Launch System) e da cápsula Orion.

A missão tem como objetivo levar os humanos à Lua novamente, porém dessa vez apenas uma cápsula será levada até a orbita retrógrada ao redor da Lua, onde irá ficar por cerca de uma semana antes de voltar para a Terra. A previsão é de que o foguete volte para o planeta dia 11 de dezembro. O lançamento, que foi realizado no Kennedy Space Center, na Flórida, e não levava tripulação, marcou o início do programa de exploração da agência espacial após 50 anos da última missão lunar Apollo.

O lançamento foi a terceira tentativa de decolagem do foguete, dez semanas após a primeira data marcada, que foi impedida por contratempos técnicos e furacões. As duas outras tentativas foram nos meses de agosto e setembro.

O nome da missão foi uma homenagem a deusa grega da caça e irmã gêmea de Apolo, Artemis. Organizada pela Nasa em parceria com 21 países, inclusive o Brasil, a previsão é de que até 2025 os astronautas voltem para a Lua.

