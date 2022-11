Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Logo cedo, a relação com a família pode trazer alguns desafios, Áries. Vigie suas atitudes e palavras, focando na paz e no sossego. Ainda bem que o astral logo melhora e você tem tudo para dar conta das suas responsabilidades sem fazer malabarismos. Com a Lua em seu paraíso astral ainda pela manhã, qualquer perrengue ou tarefa pela metade deve se resolver numa boa. Mais tarde, ainda vai sobrar animação e tudo indica que você deve se divertir. Romantismo e alto-astral estão garantidos para quem já tem compromisso, mas a paixão também esquenta. Eu ouvi um amém? Com seu poder de atração dando um show, ninguém será capaz de resistir ao seu charme.

Touro (de 21/4 a 20/5)

As estrelas avisam sobre problemas nas comunicações, além da dificuldade de manter o foco no que você precisa fazer logo cedo. Na dúvida, aja com cuidado e tenha calma antes de expressar suas ideias. Mas o astral melhora rapidinho e, com a Lua em Leão, você pode se sair melhor em tarefas que pedem bom-senso e praticidade. Mais tarde, vai ser divertido curtir a companhia da família sem grandes dramas. Os relacionamentos seguem protegidos, inclusive à distância. Pode viver uma paixão intensa com alguém que mora longe: use a criatividade. Demonstrações de afeto animam as coisas com o love, mas aposte em algo fora da rotina pra agitar a noite.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Segundou, bebê, e há sinal de alguns imprevistos envolvendo dinheiro logo cedo. Ainda bem que as coisas logo se acertam e talvez possa até incluir algumas coisinhas na sua lista de desejos. Mas o dinheiro depende do seu esforço, por isso, nada de ficar de braços cruzados só sonhando com a mega. Ainda pela manhã, a Lua entra em Leão e ressalta seu jeito falante e comunicativo. As estrelas também deixam o astral mais leve, sinal de que você tem tudo para brilhar nas redes sociais! Aliás, o diálogo também será a melhor maneira de conseguir tudo o que quiser do mozão. Anotou? Prepare-se para as oportunidades de paquera que vão pipocar por aí!

Câncer (de 21/6 a 21/7)

De manhã, faça um esforço para focar no que importa e tente não se irritar com os outros por causa de bobagens. Se pintar desentendimento, dá tempo de conversar e voltar às boas rapidinho. Aproveite as boas energias da Lua em Leão para lidar melhor com dinheiro – pode até identificar uma oportunidade única de encher o bolso. Mas saiba que o dinheiro vai entrar, sim, só que será proporcional ao seu esforço. Atenção para não se apegar em excesso aos bens materiais. Nem o seu lado possessivo será capaz de melar os momentos de romantismo com o mozão. Cuide do que é seu, mas mostre todo o seu carinho também. Podem pintar novidades na paquera à noite.

Leão (de 22/7 a 22/8)

As estrelas avisam que você precisa ter cautela para não se sobrecarregar logo cedo. Talvez a saúde precise de cuidados, por isso, nada de baixar a guarda nem de ignorar aqueles sinais que o corpo envia. E com a Lua brilhando em seu signo ainda pela manhã, você conta com um reforço de ótimas energias para correr atrás dos seus interesses. Criatividade e muito foco serão fundamentais para ter sucesso em tudo o que fizer hoje, por isso, concentre-se no trabalho. Tá na pista? Amor do passado pode cair de paraquedas no seu caminho, mas avalie os prós e contras antes de embarcar. Seja você mesma pra deixar o mozão ainda mais apaixonado.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

As estrelas avisam que você precisa ter cautela para não se sobrecarregar logo cedo. Talvez a saúde precise de cuidados, por isso, nada de baixar a guarda nem de ignorar aqueles sinais que o corpo envia. E com a Lua brilhando em seu signo ainda pela manhã, você conta com um reforço de ótimas energias para correr atrás dos seus interesses. Criatividade e muito foco serão fundamentais para ter sucesso em tudo o que fizer hoje, por isso, concentre-se no trabalho. Tá na pista? Amor do passado pode cair de paraquedas no seu caminho, mas avalie os prós e contras antes de embarcar. Seja você mesma pra deixar o mozão ainda mais apaixonado.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Pode pintar torta de climão em casa logo cedo, mas deixe isso de lado e foque no que é importante no trabalho. Com a Lua entrando em Leão, você pode sentir seu pique, inclusive no trabalho. As estrelas favorecem conversas, novas amizades, animam as redes sociais… Você estará mais descontraído, Libra, e vai dar um show de popularidade! Pode conquistar algo importante para a casa ou para a família à noite. Tudo indica que devem surgir novos contatinhos se contar com a ajuda dos amigos na conquista. Há sinal de um clima leve e descontraído com o mozão. Aproveite para conversar sobre as finanças do casal, ou sobre juntarem as escovas de dente.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Segundou e você pode fazer contatos importantes pela manhã, especialmente se trabalha com vendas ou precisa lidar com pessoas de longe. Só tenha cuidado com conversas paralelas, fofocas com os colegas ou aquela espiadinha nas redes sociais durante o expediente que pode tirar o foco do serviço. Mas, com a Lua em Leão ainda pela manhã, sua ambição vai bater no teto e você não vai deixar que nada fique no seu caminho. É hora de batalhar por uma grana extra ou um aumento. Seu jeito charmoso pode trazer novidades na conquista, ainda que sua atenção esteja um pouco dispersa nesta noite. A boa notícia é que você e o mozão podem formalizar de vez a relação!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Pela manhã, tanto a falta de grana quanto o excesso de gastos pode colocar sua conta bancária no vermelho. Mudanças em casa serão bem-vindas e você pode até considerar um novo endereço nos próximos dias. A Lua logo entra em Leão e deixa o astral mais descontraído. Essa é a sua deixa pra investir no seu crescimento, seja na vida pessoal ou profissional. Planos para uma viagem também contam com vibes maravigolds! Saia da rotina e aposte na criatividade para se dar bem na conquista — nem mesmo a distância será um problema agora. Pode se interessar por alguém que mora longe ou que conheceu em uma rede social. O romance ganha leveza e animação.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Talvez seja preciso mais esforço para se entender com todo mundo, mas as parcerias prometem bons resultados no trabalho logo cedo. Buscar um acordo e ceder em alguns pontos pode ser mais produtivo do que imagina. Pena que é mais fácil dizer do que fazer, né? A boa notícia é que a Lua logo entra em Leão e você pode canalizar toda essa intensidade para algo produtivo. Seu sexto sentido fica mais aguçado e você será capaz de manter seus objetivos em segredo. Você vai dar um show de sensualidade com o mozão. Astral misterioso promete movimentar a paquera. A galera também pode dar uma mãozinha e apresentar um crush novo.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você começa a semana com um foco de raio laser no trabalho, mas pode ser mais fácil cuidar de tarefas a sós pela manhã. Mantenha a atenção no que precisa ser feito e faça um sacrifício, se for necessário, pra botar tudo em ordem. Com a Lua entrando em Leão ainda pela manhã, anote a dica dos astros: o seu fardo fica mais leve se for dividido com outra pessoa e isso também vale para o serviço. Você fará o possível para fugir da solidão e curtir a companhia das pessoas próximas, o que ajuda a movimentar a vida pessoal também. Tudo indica que deve fortalecer os laços com o mozão. Se tem um crush em vista, pesquise para ver se o lance tem futuro antes de investir suas fichas.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Nesta segunda, a convivência com os amigos pode ficar um pouco tumultuada logo cedo. Cuidado para não transformar algo pequeno em um problema gigante, tá? Fique na sua e deixe que as coisas se acertem sozinhas — você pode se surpreender! Com a entrada da Lua em Leão, você vai dar um show na hora de cuidar de alguns assuntos práticos que vinha adiando. É hora de mostrar o quanto você pode render quando está comprometido com o trabalho, mu cristalzinho! Se está de olho em alguém, saiba que a paquera tem mais chance se fizer contato logo cedo. No romance, lidar com a rotina pode ser chato, mas vão se divertir planejando uma viagem de férias.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.