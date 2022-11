Bombeiros e Polícia Civil dão dicas para aproveitar o feriado

Com o feriado prolongado em decorrência da proclamação da República na terça-feira (15), o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil reuniram dicas importantes para que a população possa aproveitar o período, com segurança física e patrimonial.

Para quem for para regiões com piscinas e rios o Corpo de Bombeiros recomenda as seguintes orientações: se for viajar, feche o registro do gás de cozinha e não deixe equipamentos elétricos ligados; mantenha crianças sob constante vigilância, identificando-as com pulseiras ou crachás contendo seu nome e seu telefone; caso encontre uma criança perdida, leve-a a uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar ou da Polícia Militar; mantenha seu veículo com a manutenção em dia e não dirija cansado; e em piscinas, rios ou praia dedique atenção integral às crianças, não faça uso de bebidas alcoólicas e evite brincadeiras como “briga de galo”, “caldo”, competições de segurar o fôlego.

Por sua vez, a Polícia Civil indica algumas ações para deixar a casa segura e longe do alvo de criminosos: as portas devem ser protegidas e bem fechadas; não guarde objetos de valor em casa – faça seguro deles e confie a custódia a cofres de bancos; teste os alarmes sonoros ou luminosos; conheça seus vizinhos e combine com eles medidas de auxílio mútuo. Participe de grupos de WhatsAapp que colaboram com a segurança de seu bairro.

Operação PMA

Por sua vez, a PMA (Polícia Militar Ambiental) segue com a fiscalização para coibir a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul em razão da piracema. Com a utilização de drones para monitorar rios, cardumes e até possíveis pescadores, o esquema conta com 354 policiais.

