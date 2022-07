Luva de pedreiro: liminar barra Globo de mostrar contrato

Uma liminar concedida a Allan Silva Jesus, ex-empresário do influenciador digital Iran Ferreira, impediu a Globo de mostrar detalhes do contrato mantido pelas partes. Além disso, o ex-jogador e atual empresário do Luva de Pedreiro, Falcão, revelou que os documentos do jovem estão com Allan.

Em matéria divulgada pelo Fantástico, Luva de Pedreiro diz que assinou o contrato sem conhecimento do conteúdo, pois não sabe ler. “Não. Não sei muito ler, não.” Perguntado pelo repórter se os pais sabem, Iran diz que também não.

Desabafo do Luva de Pedreiro: “Estão tentando me calar. Não querem que eu fale a verdade. Quem sofreu fui eu. Entraram com uma liminar na Globo e na Record para eu não falar sobre o assunto que todos já sabem. Não vai mais passar. Se está com medo, é porque deve.” 🎥 Reprodução pic.twitter.com/eRwKGi9GJG — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 4, 2022

O caso

Após o fechamento do contrato, a vida de Iran Ferreira não mudou. Mesmo com as diversas parcerias, inclusive com contratos milionários, o jovem continuou a morar no interior do sertão baiano, em uma casa simples. Além disso, até onde se sabe, sem qualquer acesso à conta bancária com o valor real de sua repercussão.

O pai do rapaz chegou a pedir ajuda ao empresário Allan Jesus, entretanto sem sucesso. A situação começou a mudar após Luva de Pedreiro gravar vídeos de desabafos, o que chamou a atenção da internet. Iran fez uma live avisando aos fãs que iria interromper a produção de vídeos e precisava ‘esfriar a cabeça’.

Ainda de acordo com o Fantástico, há uma multa alta a ser paga apenas por Iran caso ele resolva romper contrato com Allan Jesus. Vadinho, pai de Iran, ressalta:

“Ele não prestava conta nenhuma não. Ele não tocava no assunto do que a gente tinha ou não tinha.”

Repercussão

As novas revelações repercutiram no Twitter. Os comentários defendem Luva de Pedreiro, além de existir um anseio para que caia a liminar que impede a divulgação do contrato.

Luva de Pedreiro dizendo que assinou um contrato sem ler pq não sabe ler. Nem ele, nem a família. Alfabetização é importante. Alfabetização de jovens e adultos principalmente, e não teve como não lembrar de Paulo Freire nesse momento. Ódio de quem se aproveita disso. — Tati Nefertari (@TatiNefertari) July 4, 2022

O Luva de Pedreiro, o pai e a mãe são ANALFABETOS.

O empresário Allan Jesus fez eles assinarem o contrato sem a presença de um advogado sequer.

Agora, fez questão de não ter as cláusulas do contrato divulgadas na TV.

O que deve ter de ROUBO nesse contrato é coisa de outro mundo. — William (@willmonsores) July 4, 2022

Nova casa

Com o novo empresário Falcão, o Luva de Pedreiro deixou a Bahia e agora mora na Região Metropolitana de Recife, numa casa alugada de frente para o mar. Apesar do contrato com novos empresários, o antigo ainda não foi desfeito e o imbróglio jurídico continua.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.