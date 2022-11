Horóscopo: Confira a previsão de hoje para o seu signo

Confira o que os astros tem a dizer sobre o seu signo:

Áries (de 21/3 a 20/4)

Segundou, bebê, e se precisa terminar algo que ficou pendente, junte forças com colegas ou pessoas próximas logo cedo. Agir em equipe será a melhor maneira de conseguir o que deseja, mas também pode ter que lidar com cobranças e críticas nessa manhã. Equilíbrio será a palavra chave para se dar bem — pena que é mais fácil falar do que fazer, né? E com a Lua de mudança para Escorpião à tarde, reviravoltas e surpresas vão rivalizar com momentos descontraídos em seus relacionamentos. Se o coração está vago, dê uma chance a alguém que combina com seu jeito. Evite criticar quem ama, mas senão for possível, aposte na sensualidade para fazer as pazes com o mozão.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Logo cedo, os assuntos do dia a dia e as obrigações continuam em destaque. Ligue as antenas porque pode ter dificuldade para terminar algumas tarefas cotidianas — bote logo as mãos na massa e não se distraia com qualquer coisa, bebê! O desejo de fazer só o que tem vontade pode crescer, mas os astros mandam um recado: respeite seus limites ou sua saúde pode pagar o preço. Todo tipo de exagero traz consequências. Tirar a vida amorosa da rotina pode parecer meio complicado, mas a Lua se muda para Escorpião à tarde e promete momentos interessantes com o mozão. Se a paquera anda meio sem graça, aposte na sensualidade para fisgar novos contatinhos.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A manhã traz alguns momentos descontraídos ao lado das pessoas que ama, Gêmeos, mas também pode rolar treta com o mozão logo cedo. Faça sua parte para destacar só o seu lado simpático e encantador, deixando os problemas de lado e evitando brigas. Ainda bem que a Lua entra em Escorpião à tarde, o que vai colocar os assuntos do dia a dia em perspectiva. Vai ser mais fácil cuidar das tarefas e assuntos chatinhos se mantiver o foco no que importa. À noite, prepare-se para atrair novos admiradores e receber até uma proposta de compromisso. Apesar de alguns desentendimentos pela manhã, a vida amorosa segue protegida e podem acertar tudo ao longo do dia.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Logo cedo, assuntos familiares podem exigir boa parte da sua atenção, mas talvez o astral não seja dos melhores. Vai ser um desafio e tanto equilibrar seu tempo entre a família e seus outros compromissos, e o mozão pode ficar chateado se achar que não tem espaço em sua vida. Ainda bem que a Lua se muda para o seu paraíso astral à tarde e tudo acaba se resolvendo numa boa! Como a sorte vai sorrir pro seu lado, que tal fazer uma fezinha ou comprar uma rifa? Quem não arrisca, não petisca! Seu desafio será controlar o ciúmes pela manhã, mas depois a vida com o mozão será per-fei-ta! Se quer se dar bem na paquera, basta confiar no seu charme e deixar rolar.

Leão (de 22/7 a 22/8)

O astral começa um pouco tenso no trabalho e as estrelas mandam o papo reto: escolha as palavras com sabedoria e fuja de tretas. Depois de um final de semana animado, também não dá pra descuidar da saúde — agir por impulso pode ter um preço maior do que imagina. Ainda bem que tudo se ajeita à tarde e a entrada da Lua em Escorpião deve acalmar os ânimos. Seu lado prático vai tirar de letra as tarefas de rotina e será fácil deixar tudo em ordem. Uma dose extra de romantismo vai ajudar a dar um jeito na rotina e pode até pintar viagem ou passeio romântico. Tá na pista? Há chance de se encantar por alguém quando menos espera.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Talvez tenha que cuidar de alguns perrengues financeiros logo cedo, Virgem. Se está sonhando em encher o bolso, vai ter que dar um jeito nas compras impulsivas, tá? Não adianta conseguir dinheiro extra se estiver gastando mais rápido do que recebe. Então, aproveite para organizar o orçamento e rever alguns compromissos financeiros que já assumiu. Caso contrário, prevejo chuva de boletos pela frente. Bate na madeira! A Lua destaca seu raciocínio rápido à tarde e as coisas devem correr melhor a partir daí. O romance pode surpreender e as estrelas prometem um astral mais descontraído com o mozão. A paquera também está protegida — se joga!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Logo cedo, aposte no seu charme e encanto pessoal para driblar uma treta em casa. Se não usar a diplomacia, corre o risco de discutir com os familiares ou com gente mais conservadora. As finanças conta com good vibes à tarde e você pode encher o bolso se estiver a fim de fazer o trabalho pesado também — dinheiro não cai do céu, bebê! À noite, um papo mais descontraído pode ajudar você a reconstruir pontes e fazer as pazes se discutiu com alguém hoje. Está a fim de alguém? Então, tome a iniciativa e capriche na conversa para se aproximar do contatinho. Ninguém vai resistir! Uma dose extra de leveza e alto-astral ajuda a estreitar os laços com o love.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Pela manhã, é melhor ficar na sua porque há risco de mal-entendidos e boatos. Ainda bem que o astral fica mais leve no resto dia, meu cristalzinho, e a entrada da Lua em seu signo à tarde tem tudo para aumentar sua energia. Até lá, porém, preste atenção aos avisos do seu sexto sentido e tente ouvir mais e falar menos. As finanças também estão protegidas e você pode ter boas novas com dinheiro à noite. Há sinal de novidades na conquista, mas tudo vai depender do seu interesse em dar o primeiro passo — ou não dar, se for o caso. A desconfiança e os mal-entendidos com o mozão podem ser superados aos poucos se confiar mais em si mesmo, Escorpião.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você começa a semana com muita disposição para colocar em prática seus planos mais ousados! Vai ser divertido retomar contatos, ampliar seus horizontes e tentar algo fora do comum no trabalho. Mas se exagerar, também corre o risco de amargar um prejuízo daqueles. Além disso, misturar dinheiro e amizade pode dar ruim: depois não diga que eu não avisei! A Lua vai infernizar seu astral à tarde, mas você pode explorar essa vibe mais tranquila pra baixar a ansiedade e focar no que é importante. Se procura um novo romance, deixe a insegurança de lado e tome a iniciativa. Pode curtir bons momentos na intimidade se tem um mozão pra chamar de seu.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Segundou com força e seu lado ambicioso vai fazer hora extra, sinal de que a manhã tem tudo para ser produtiva. Aproveite a vibe para anotar as boas ideias para colocar em prática mais tarde. Reserve um tempinho para pensar no futuro e traçar novos objetivos a longo prazo. Por outro lado, as estrelas avisam que será preciso paciência para lidar com gente chata. Fuja de confrontos, tá? Depois do almoço, o astral melhora e você vai pensar mais nos outros do que nos próprios interesses. Os amigos podem dar uma mãozinha se estiver buscando emprego. A paquera pode ficar animada, e vale o mesmo para o romance.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Logo cedo, use o bom-senso para não correr riscos desnecessários. Se não for possível curtir uma viagem ou passeio, o jeito é encontrar maneiras de mergulhar no trabalho e lidar com o estresse do dia a dia. O trabalho vai render melhor à tarde, quando seu jeito ambicioso dará as cartas. Preste atenção em qualquer chance de melhorar sua imagem, causar boa impressão ou disputar uma promoção. À noite, pode ser divertido reunir os amigos, fazer uma sessão de cinema em casa ou só bater papo mesmo. Há sinal de novidades na conquista e pode até se envolver com um amigo. Os momentos com o love ficam mais interessantes se tiverem interesses em comum.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Seus instintos estarão ainda mais afiados logo cedo, mas nem tudo é perfeito e você vai evitar problemas se ficar na sua. Se anda trocando indiretas com alguém da turma, talvez a amizade chegue ao fim. É melhor ficar no seu canto para fugir de atritos. E com a Lua de mudança para Escorpião à tarde, o bom humor volta a reinar — dá até pra fazer as pazes ainda hoje se discutiu com alguém. Seu esforço dos últimos tempos tem tudo pra ser reconhecido e há chance de receber uma ótima notícia profissional à noite. Abençoa, Senhor! Bom humor e animação ajudam a movimentar a paquera. Tem alguém? Dê um chega pra lá na rotina e surpreenda o mozão.

