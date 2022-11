Homem é encontrado morto com marca de tiros pelo corpo na fronteira

Um homem foi encontrado morto na noite de ontem (20), no município paraguaio de Capitan Bado, no Departamento de Amambay, cidade que faz fronteira com Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul. A vítima, que não teve identidade revelada, foi localizada com marca de tiros pelo corpo.

De acordo com o registro que o Portal O Estado Online teve acesso, o homem foi encontrado com diversas perfurações de tiros no bairro Primavera.

O caso será investigado pelas autoridades locais.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.