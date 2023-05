Homem se salva de atentado ao usar mochila para se defender de tiro

Um jovem de 20 anos escapou da morte após usar uma mochila para se proteger de um tiro durante uma tentativa de homicídio, na noite de ontem (20), no bairro Parque Lageado, em Campo Grande.

Informações divulgadas pelo boletim de ocorrência apontam que por volta das 18h15 a vítima estava saindo de sua residência para ir ao trabalho quando ouviu um homem chamar pelo seu nome, ele respondeu e foi para a frente da casa carregando a mochila com os seus pertences. Nesse instante, o homem perguntou para a vítima se ele estava vendendo um veículo, e a mesma respondeu que não, diante da negativa, o homem disse “Então você vai morrer” e atirou em direção ao jovem, que por instinto, levantou a mochila para se defender.

A bala acabou presa na mochila o que salvou a vida do jovem, ele então correu para os fundos da residência, pulou muro e foi para a casa do sogro do seu pai onde conseguiu ajuda e acionou a Polícia Militar.

O autor do crime fugiu e ainda não foi identificado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro e será investigado pela Polícia Civil.

