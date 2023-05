Confira a coluna “Em alta” de Jhoseff Bulhões

GIGANTES! Um dos maiores nomes do pagode no Brasil, o Menos é Mais, conquistou uma marca importantíssima na carreira: o grupo é hoje o artista de pagode mais ouvido do Brasil! Coroando todo o sucesso, os meninos de Brasília também estão com o álbum “Conf!a” entre os top 10 mais ouvidos do país.

Rapidinhas…

Manu Rios usa Ferragamo na festa de gala Vanity Fair Europe para o Festival Internacional de Filmes, em Cannes. Ele escolheu um look da coleção primavera-verão 23 da Ferragamo, composto por um blazer preto alongado sem mangas e lapelas em crepe de lã, combinado com calças de alfaiataria pretas. O visual foi completado com um par de ankle boots em couro de Cordeiro e um par de óculos de sol quadrados.

Dono de um dos hits mais tocados no carnaval e do “BBB23”, “Novinha do OnlyFans”, o cearense Kadu Martins é um dos grandes nomes em destaque, no piseiro. A música conta com mais de 176 milhões de streams, entrou para o Top 10 Brasil do Spotify e ainda ganhou uma versão com Xand Avião. Com números fortes e muita visibilidade nas redes sociais, sobretudo no TikTok, agora Kadu se prepara para um grande salto na carreira e grava, neste domingo, seu primeiro DVD.

Só para constar, já estou em Campo Grande, depois de passar uma temporada em Três Lagoas, voltei, na última sexta-feira, para minha tão amada cidade. Quero agradecer pelo carinho que recebi ao longo dos meses por lá, pessoas muito queridas. Também agradecer à empresária Toninha Campos e a Fábio Campos, pela oportunidade de trabalhar ao lado de grandes profissionais. Gratidão!

Essa semana, bati um papo super bacana com o empresário Gatti e o vereador Professor Riverton, ele, que tem tudo para sair vitorioso novamente em 2024, tem feito um excelente trabalho à frente da Câmara de vereadores de Campo Grande.

Na última sexta-feira aconteceu o lançamento da dupla Kaio e Fael. Eles cantam demais e são muito talentosos. Quero desejar sucesso e que conquistem o mundo, com o talento de vocês. Estarei aqui, torcendo pela dupla!!!

