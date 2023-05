Lançamento oficial da 7ª Feira Literária de Bonito será nesta segunda-feira, em Campo Grande

Um dos mais importantes eventos da literatura de Bonito – município distante a 297 quilômetros da Capital, a Flib (Feira Literária de Bonito) será lançada, oficialmente, nesta segunda-feira (22), às 19h, no Café Doce Lembrança, em Campo Grande.

No lançamento, produtores culturais, autoridades, professores, pesquisadores, jornalistas e acadêmicos estarão presentes para divulgar a programação. Fomento à cultura e à literatura, esses são os objetivos da Flib, que envolve diversas escolas, leva escritores nacionais e locais com uma programação completa de oficinas, mesas de discussão, palestras, espetáculos de teatro, cinema e música. Em sua 7ª edição, a feira será entre os dias 5 a 8 de julho e terá como tema: “Literatura e Natureza: Uma História para Contar”, com a presença (algumas, já confirmada) de importantes escritores, como Daniel Galera, Joca Reiners Terron, Paulliny Tort, Micheliny Verunschk e Mel Duarte.

“Com o lançamento oficial da Feira Literária, esperamos que os meios de comunicação divulguem o evento. Penso que seria possível pautar a cultura em todas as mídias. Não se trata de mais um festival ou do Festival de Inverno. Há vários aspectos que podem ser explorados: número de livrarias no Estado, número de leitores, a presença ou ausência de biblioteca nas cidades de MS. São, do meu ponto de vista, aspectos a serem abordados e que poderiam levar mais leitores para a Feira Literária”, resume a curadora da Flib, Maria Adélia Menegazzo, sobre a expectativa para o lançamento.

Aproximadamente 40 escritores nacionais e locais, oficinas de criação literária e de formação leitora, mesas de discussão, palestras e espetáculos de teatro, cinema e música devem compor a 7ª Flib, e a programação será lançada nesta segunda-feira (22), em Campo Grande. A curadora explica sobre o tema deste ano, que é: “Literatura e Natureza: Uma História para Contar”.

“A Flib, nesta 7ª edição, está retomando uma questão presente desde a formação da literatura brasileira: Que natureza está ali representada? Que leitura fazemos do seu papel, na cultura e no nosso cotidiano? Como nos posicionamos diante de seus valores vitais? Se a literatura é, de fato, um direito, como se dá o acesso a ela?”.

O processo de escolha do tema baseia-se no que é escrito em Mato Grosso do Sul e Maria Adélia conta suas inspirações. “O trabalho de curadoria de uma feira literária é bastante demorado, não basta ter uma boa ideia, é preciso sustentá-la na produção literária nacional e local. O tema da natureza permeia boa parte do que é escrito em MS, mas também é assunto para autores fora daqui. Lendo o livro do Ailton Krenak, ‘Histórias para Adiar o Fim do Mundo’, pensei que seria interessante esta indagação: Que histórias iremos contar? De que natureza vamos falar?”.

O evento de lançamento deve contar com a participação dos produtores e produtoras culturais, autoridades, professores, pesquisadores, jornalistas e acadêmicos. A programação da Flib, que envolve diversas atividades, na praça da Liberdade, com a participação das escolas, contadores de histórias, jogos interativos, mostra de cinema, é o que faz ela ser sucesso em todas as edições. A escritora sul-mato-grossense Sylvia Cesco ressalta a importância do evento.

“A importância da Flib está relacionada ao próprio nome do lugar em que ela tem sido realizada: praça da Liberdade, ou seja, é um evento de significado essencialmente democrático, em que a participação e o acesso de todos é garantido, sem restrições de nível de escolaridade, de raça, etnia, gênero. Uma praça é um lugar libertário, onde a democracia é palpável, onde as saudáveis integrações de áreas públicas, privadas, organizações sociais se efetivam, onde o indivíduo e o coletivo se encontram e dialogam.”

Para o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, a feira se tornou um marco cultural no município. “Estamos muito orgulhosos de receber a sétima edição da Feira Literária de Bonito, que se tornou um marco cultural, em nossa cidade. A Flib celebra a importância da leitura, da cultura e do conhecimento, proporcionando um espaço de encontro entre escritores renomados, entusiastas literários, nossas crianças e toda a comunidade”.

Entre os autores e escritores nacionais confirmados para a Flib, estão: Daniel Galera, Joca Reiners Terron, Paulliny Tort, Micheliny Verunschk e Mel Duarte. A curadora frisa que a integração entre autores nacionais e locais possibilita o crescimento de leitores e escritores.

“Todos são autores bastante conhecidos, premiados, que têm em suas obras uma visão crítica sobre a natureza, porém trabalhada esteticamente, palavra por palavra. Então, quando você convida autores de fora do Estado e autores locais, a possibilidade de trocar ideias, de trocar poéticas se estabelece e faz crescer o número de leitores e de escritores, também. Claro que não se faz isso em um estalar de dedos, mas com persistência. Educar para a escritura e a leitura literária requer tempo.”

Desde 2015

A feira literária é um mergulho no mundo da literatura, que acontece desde 2015, se consolidando como um projeto de formação leitora. “Desde a primeira edição, a Flib trabalha com o apoio das Secretarias de Educação de Cultura e de Turismo de Bonito e vem consolidando um projeto de formação leitora, que significa acesso ao livro, fomento à economia do livro (com a presença de editoras e livrarias), relação direta com autores e autoras. Estes elementos são trabalhados ao mesmo tempo, na Feira Literária, e gera expectativa positiva para a realização do evento, pois poucos são dedicados exclusivamente à literatura. Obviamente, teremos atividades em relação ao teatro, à música e ao cinema, mas todas têm relação estreita com o texto literário, pois a palavra é o ponto de partida”, classifica Maria Adélia.

“Que todos, independentemente de já terem acordado para a grandiosidade da Literatura no desenvolvimento de um povo, possam ir prestigiar, pois verão e conhecerão, por certo, coisas lindas, dessas que emocionam e nos tornam mais humanos. E, além disso, estarão ao vivo e em cores em Bonito, um dos recantos mais lindos do nosso Mato Grosso do Sul”, finaliza a escritora Sylvia Cesco.

