Homem que ateou fogo na casa da ex por não aceitar fim do relacionamento é preso

Homem de 22 anos foi preso, nesta quarta-feira (30), em Batayporã, distante 308 quilômetros de Campo Grande, após atear fogo na casa da ex-namorada e agredi-la, por não aceitar o fim do relacionamento.

O caso aconteceu nessa terça-feira (29), quando em posse um faca, o autor ameaçou a mulher de morte, agredindo ela fisicamente. Em seguida, ateou fogo em um dos cômodos da casa onde estavam todos os pertences da vítima.

As chamas destruíram tudo e só foram controladas após a chegada do Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil foi procurada e passou a investigar o caso. O delegado representou pela prisão preventiva do homem, sendo cumprida nesta quarta-feira.

Ele ficará à disposição da Justiça. O procedimento policial deve ser finalizado em até dez dias.

