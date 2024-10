Câmera registrou tentativa de homicídio no Portal Caiobá

Câmera de segurança localizada na Rua Cachoeira do Campo, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, registrou uma tentativa de homicídio ocorrida na noite de domingo (27), que terminou com um jovem de 22 anos atingido por diversos disparos de arma de fogo.

Conforme a imagem, grupo de pessoas realizava uma confraternização na calçada em frente a uma conveniência, quando um Chevrolet Corsa para e um homem desce pela porta do passageiro. Em seguida, o autor efetua diversos disparos contra a vítima que corre, mas cai metros a frente.

Todos os outros presentes no local, incluindo duas crianças, correm. Nenhuma delas foi atingida. Após atirar contra o rapaz, os autores fogem. O automóvel foi encontrado horas depois, a uma distância de 1,8 km, queimando em uma área de mata.

O homem ferido foi socorrido por populares e levado até a USF Coophavilla II. A mãe dele procurou a polícia e informou que o filho foi atingido na região do tórax e tornozelo esquerdo. Ele foi transferido para a Santa Casa, onde aguarda por uma cirurgia.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e segue sob investigação.

Confira o vídeo abaixo:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram