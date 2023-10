Homem é encontrado morto em varanda de residência e polícia investiga caso

Um homem de 56 anos foi encontrado morto na varanda de uma residência, na madrugada de ontem (22), no Bairro Jardim Campo Alto, em Campo Grande. A Polícia Civil esteve no local e já abriu uma investigação para apurar as causas.

Conforme informações da polícia, o irmão da vítima, que tem deficiência intelectual, relatou aos policiais que a residência foi invadida por um usuário de drogas e que ele teria entrado em conflito com um familiar. Durante a discussão, o irmão foi atingido por um pedaço de madeira na cabeça, fugindo em seguida.

Além da Polícia Militar, equipes da perícia técnica estiveram na residência.

Conforme informações dos peritos, na vítima não foram encontradas lesões que condizem com o depoimento do irmão aos militares. Ainda durante as investigações, os policiais foram até a casa do usuário de drogas que teria agredido a vítima, mas a pessoa não foi encontrada.

O caso foi registrado como Morte a Esclarecer, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

