Homem morre preso em chaminé após tentativa de furto de fios

Um homem foi encontrado morto dentro da chaminé de uma boate abandonada, no cruzamento da rua Feliciana Carolina com Avenida Presidente Ernesto Geisel, no bairro Cabreúva, em Campo Grande, na manhã deste de ontem (17).

Segundo informações iniciais, o homem tinha por volta de 40 anos e ainda não foi identificado. Ele teria ficado preso no local após uma tentativa de furto de fios de energia elétrica, onde foi empurrado pelo comparsa do crime.

Um vigilante em uma motocicleta viu o caso e chamou a PM (Polícia Militar), e relatou que havia uma pessoa na chaminé da boate. A polícia chegou a ir até o local, mas foi embora por não avistar nada suspeito. Após isso, o segundo suspeito localizou o vigilante e contou sobre o furto.

Conforme boletim de ocorrência, o homem teria ficado preso na chaminé, e foi empurrado para baixo pelo comparsa, para tentar sair. A situação apenas se agravou, e o suspeito morreu asfixiado. O segundo homem fugiu após relatar o crime para o vigilante.

A polícia foi ao local novamente, juntamento com os proprietários do imóvel. O homem estava morto dentro da churrasqueira, preso pela cintura. O caso segue em investigação.