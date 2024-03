Governo Federal lança medidas de Prevenção aos Feminicídios nesta terça-feira (19)

O Ministério das Mulheres vai lançar, nesta terça-feira (19/03), o Plano de Ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios e o Programa Asas pro Futuro, durante o evento Março das Mulheres: O #BrasilporElas no enfrentamento à misoginia e na promoção da igualdade, que ocorre às 9h, no auditório do Bloco K, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF.

Outras ações, como a instalação de fóruns nacionais, estão previstas para o encontro, que contará com a presença da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves e demais autoridades.

O Programa Asas pro Futuro tem o objetivo de ampliar a participação de jovens mulheres em setores de tecnologia, energia, infraestrutura, logística, transportes, ciência e inovação, com ênfase em carreiras voltadas para a sustentabilidade socioeconômica.

Instituído pelo Decreto 11.640/2023, o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios visa prevenir todas as formas de discriminação, misoginia e violência de gênero contra mulheres e meninas, por meio da implementação de ações governamentais intersetoriais, com a perspectiva de gênero e suas interseccionalidades. O Plano de Ação a ser lançado nesta terça-feira irá apresentar um pacote de ações articulado desde o lançamento do Pacto, em agosto de 2023.

Fóruns a serem instalados no evento:

– Fórum Nacional para a Elaboração de Políticas Públicas para as Mulheres do Movimento Hip-Hop;

– Fórum Nacional Permanente para Diálogo da Promoção de Estratégias de Fortalecimento de Políticas Públicas para as Mulheres Quilombolas;

– Fórum para Promoção de Estratégias e Fortalecimento de Políticas Públicas de Autonomia Econômica e Cuidados com Mulheres da Pesca, Aquicultura Artesanal e Marisqueiras; e

– Fórum Nacional Permanente de Enfrentamento à Violência contra Mulheres do Campo, da Floresta e das Águas.

Com informações do Ministério das Mulheres

