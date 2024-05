Onda de calor persiste em MS com temperaturas que próximas aos 40ºC

Mato Grosso do Sul permanece sob o domínio de uma onda de calor, com termômetros registrando altas temperaturas em todo o Estado. Nesta quarta-feira (8), Campo Grande, amanheceu com céu claro, com poucas nuvens, registrando uma temperatura mínima de 22ºC. Segundo os meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima prevista para hoje é de 32ºC e deve seguir assim, nos próximos dias.

Entretanto, é na região pantaneira que o calor mostra toda sua ferocidade. Municípios como Corumbá, Porto Murtinho, Coxim e Aquidauana têm previsão de máximas que ultrapassam os 35ºC, com destaque para Corumbá, onde os termômetros podem atingir escaldantes 37ºC.

Outras cidades Estado também não escapam do forte calor, como Três Lagoas com previsão de máxima de 33ºC e Dourados, conhecida por suas plantações de grãos, esperando temperaturas em torno de 34ºC.

As áreas rurais e os pequenos municípios também não estão isentos do calor. Costa Rica, São Gabriel do Oeste, Paranaíba, Água Clara, Sidrolândia, Bonito, Nova Alvorada do Sul e Maracaju estão entre os locais onde os termômetros podem ultrapassar os 30ºC com facilidade, atingindo picos de 34ºC em Nova Andradina, Naviraí e Ivinhema.

A onda de calor que está sobre Mato Grosso do Sul desde o fim do mês de abril, tem afetado não apenas o conforto dos habitantes, mas também a economia e o meio ambiente. A demanda por energia elétrica atinge níveis recordes, enquanto a saúde das pessoas, especialmente dos mais vulneráveis, como idosos e crianças, é colocada em risco.

