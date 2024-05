Homem morre em acidente de trânsito envolvendo carro e ônibus universitário em Dourados

Na noite de ontem (29), um grave acidente de trânsito resultou na morte de Júlio Soares Ferreira, de 38 anos, que conduzia um veículo de passeio, no anel rodoviário entre a MS-156 e a BR-163, em Dourados, a aproximadamente 251 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, Júlio Soares Ferreira seguia pela rodovia quando, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um ônibus que transportava 44 universitários. Com a força do impacto, a vítima teve morte instantânea.

O motorista do ônibus, que não teve o nome divulgado, saiu ileso da colisão. No entanto, um dos passageiros do ônibus sofreu uma lesão no joelho e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, e encaminhado para o hospital local. De acordo com o relato do condutor do ônibus à polícia, ele tentou evitar a colisão, mas não conseguiu desviar a tempo.

As autoridades locais estão investigando as causas do acidente para determinar o que levou o veículo de Júlio a invadir a pista contrária. Equipes de perícia foram acionadas para analisar o local e os veículos envolvidos, buscando esclarecer os detalhes.

A rodovia, que é uma das principais vias de acesso na região, voltou a fluir normalmente após a remoção dos veículos e a limpeza da pista. A Polícia Rodoviária Federal e autoridades municipais reforçam o apelo para que os motoristas redobrem a atenção ao e mantenham a cautela ao dirigir, especialmente em trechos movimentados e durante a noite.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: