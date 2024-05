Feriado de Corpus Christi começa com frio em Campo Grande e temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul

A manhã de quinta-feira (30), do feriado de Corpus Christi começou gelada em Campo Grande, com uma sensação térmica de 5,7ºC registrada por volta das 6h. De acordo com as previsões do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o dia em Mato Grosso do Sul será marcado por tempo estável, com sol e poucas nuvens em todo o Estado.

As temperaturas continuam amenas ao amanhecer, especialmente na região sul de Mato Grosso do Sul, como em Dourados e Ponta Porã. No entanto, ao longo do dia, os termômetros deverão subir, gradativamente, podendo atingir até 30ºC na região pantaneira e no norte do Estado.

Para a Capital, Campo Grande, a previsão é de um dia com poucas nuvens e uma máxima de 24ºC. Outras cidades do estado também terão variação nas temperaturas máximas, conforme dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia):

– Sete Quedas: máxima de 23ºC

– Dourados: máxima de 24ºC

– Bataguassu: máxima de 25ºC

– Ponta Porã e Paranaíba: máxima de 26ºC

– Três Lagoas, Selvíria e Ribas do Rio Pardo: máxima de 27ºC

– Porto Murtinho, Chapadão do Sul e Sidrolândia: máxima de 28ºC

– Aquidauana: máxima de 29ºC

– Corumbá, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora e Coxim: máxima de 30ºC

A população de Mato Grosso do Sul pode esperar um dia de feriado com clima agradável e estável, ideal para atividades ao ar livre e celebrações típicas de Corpus Christi. Apesar da manhã fria, as temperaturas mais altas ao longo do dia prometem conforto para quem pretende aproveitar o dia fora de casa.

Com informações do Cemtec

