Polícia Civil realiza operação contra o tráfico de drogas em Mundo Novo

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Mundo Novo-MS, desencadeou na manhã desta quinta-feira (07), uma operação visando o combate ao tráfico de drogas doméstico, especialmente o “crack” no município.

Na oportunidade foram cumpridos mandados de busca e apreensão em duas residências localizadas no bairro São Jorge. Os mandados foram expedidos pela comarca de Andradina-SP, já que os alvos eram também investigados pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, suspeitos de enviaram drogas em quantidade para aquela região.

Durante as buscas, foram localizadas: drogas, celulares, dinheiro em notas diversas, além de produtos de furtos no município. Todo o conjunto apreendido é característico de locais utilizados como pontos de venda de drogas.

Um homem de 20 anos, foi preso em flagrante e encontra-se à disposição da justiça.

