Suspeito é preso por tentativa de feminicídio após dar tiro na cabeça da esposa

Uma mulher, de 42 anos, foi deixada em estado grave de saúde no CRS (Centro Regional de Saúde) do Bairro Coophavila 2, ferida com tiro na cabeça. Na unidade, ainda consciente, a vítima afirmou que o marido era quem havia atirado contra ela, mas perdeu a consciência e foi intubada pouco depois.

Segundo primeiras informações, o marido da vítima foi quem teria atirado contra ela. O homem deixou a mulher na unidade de saúde e saiu do local. Entretanto, o suspeito foi detido pela PM (Polícia Militar) na entrada da chácara onde o casal mora e trabalha, na BR-060 no Km 166, em Campo Grande.

O suspeito foi preso em flagrante e levado à Deam. Ele deve passar por audiência de custódia nesta manhã. A vítima foi transferida para a Santa Casa e permanece internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva).

